Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka loko Mud Hiki ma Mars

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema nā hōʻike o ka mea a lākou i manaʻoʻiʻo ai he loko lepo ma Mars, hiki ke hāʻawi i nā hōʻailona waiwai i ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola i hala ma ka honua. Ua nānā ʻia ka haʻawina ma Hydraotes Chaos, kahi ʻāina chaos ma Mars i loaʻa nā mauna, nā lua, a me nā awāwa. Ua kālailai nā mea noiʻi i nā kiʻi i lawe ʻia e NASA's Mars Reconnaissance Orbiter a ʻike i kahi palahalaha i loko o Hydraotes Chaos e hōʻike ana i nā hōʻailona o ka sediment a me ka lepo e hū mai ana mai lalo o ka ʻili.

Hōʻike ka haʻawina ma kahi o 3.4 biliona makahiki i hala aku nei, ua haki ka ʻōnaehana o nā aquifers ma Hydraotes Chaos, e alakaʻi ana i nā kahe nui i waiho i ka nui o ka sediment ma ka ʻili. ʻO kēia sediment, inā e nānā pono ʻia, hiki ke loaʻa nā biosignatures o ke ola i hala ma Mars. Manaʻo ka poʻe noiʻi ua hana ʻia ka sediment i loko o ka loko lepo ma kahi o 1.1 biliona makahiki i hala, ma hope o ka nalowale ʻana o ka wai o Mars a ua lilo ka honua i mea hoʻokipa.

I ka wā e hiki mai ana, manaʻo ka poʻe ʻepekema e noiʻi hou aku i ka loko lepo kahiko e hoʻoholo ai i ka wā i noho ai ʻo Mars a hiki ke hoʻokipa i ke ola. Ke kūkulu nei ʻo NASA's Ames Research Center i kahi mea hana i kapa ʻia ʻo EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻāʻo i nā pōhaku no nā biomarkers, ʻoi aku ka lipids. Aia nā manaʻo e lawe iā EXCALIBR ma kahi misionari NASA e hiki mai ana i ka mahina a i ʻole Mars, me Hydraotes Chaos kahi pae pae ʻāina no kēia mea kani.

Hōʻike kēia noiʻi i ka mālamalama hou i ka hiki ke mālama ʻia ʻo Mars i kahi ola a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka ʻimi hou ʻana a me ka nānā ʻana o ka ʻāina Martian. Hāʻawi ia i nā manaʻo hoihoi no nā misionari e hiki mai ana e ʻimi nei e wehe i nā mea pohihihi o Mars a me nā hōʻailona o ke ola i hala.

