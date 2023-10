Hiki i ka ʻōnaehana AI hou ke ʻike a hoʻokaʻawale i nā Supernova

Ua hoʻomohala ʻia kahi ʻōnaehana AI hou, i kapa ʻia ʻo Bright Transient Survey Bot (BTSbot), e nā mea noiʻi ma Northwestern University a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Hiki i kēia ʻōnaehana AI ke ʻike kūʻokoʻa a hoʻokaʻawale i nā supernovae, kekahi o nā hanana astronomical hoihoi loa.

ʻO ka mea maʻamau, ʻo ka loaʻa ʻana o nā supernovae he hana koʻikoʻi ka hana e pili ana i ka ʻimi lima ma o nā ʻikepili nui. I nā makahiki ʻeono i hala iho nei, ua hoʻohana nā kānaka ma luna o 2,000 mau hola e nānā i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e nā mea hahai holoholona supernova. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia kaʻina hana hoʻopau manawa i ka hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi.

Hoʻolālā ʻia ʻo BTSbot e kolo i nā ʻikepili nui a ʻike i nā wahi mālamalama o ka mālamalama e hōʻike ana i nā supernovae. Hiki iā ia ke kālailai i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Zwicky Transient Facility (ZTF) a me nā mea hahai holoholona ʻē aʻe i ka manawa maoli.

Ke ʻike ʻo BTSbot i kahi supernova hiki ke ʻimi, ʻimi ʻo ia e hōʻoia i kona ola ʻana a hōʻiliʻili i nā ʻikepili hou me ke kōkua o nā polokalamu automated, e like me ka SED Machine robotic telescope ma ka Palomar observatory. A laila hāʻawi ʻia ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i kahi papahana ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo SNIascore, kahi loea i ka hoʻoholo ʻana i ke ʻano o ka supernova e pili ana i ka nānā ʻana spectral.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o BTSbot, ka Mīkini SED, a me SNIascore ka hopena i ka hoʻoholo kūleʻa ʻana i kahi supernova, i ʻike ʻia ʻo SN2023tyk, kahi supernova Type Ia. Hana ʻia kēia ʻano ke pahū loa kahi hoa pili binary. Ua hauʻoli nā mea noiʻi i ka pololei a me ka wikiwiki o ka hana a BTSbot.

ʻOiai ʻo ia nā lā mua no ka ʻikepili i kōkua ʻia e AI, ke hoʻohiki nei ka hopena. ʻO ka hiki ke mālama i ka nui o ka manawa no nā haumāna a me nā polopeka i komo i ka noiʻi supernova he pahuhopu kūpono. I ka lilo ʻana o BTSbot i hui pū ʻia i loko o ke kaiāulu astronomical, nui ka manaʻolana no nā ʻike e ʻike ʻia me ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili.

