ʻO kahi hanana hou: Programmable Fiber wehe i nā mea hou i nā Textiles

Ua hoʻokumu ʻia kahi hoʻomohala ʻāina e kahi hui ma MIT, FibeRobo, i kahi fiber programmable hiki ke hoʻololi i ka ʻoihana lole. ʻO kēia fiber, i kapa ʻia he thermally-actuated liquid crystal elastomer (LCE) fiber, hiki iā ia ke hiki ke hoʻopili i ka leo a me ka pane ʻana me nā pilina hoʻololi ʻano i hoʻokomo ʻia i loko o nā textiles.

ʻAʻole like me nā fibers hoʻololi ʻano ma mua, ʻaʻole koi ʻo FibeRobo i nā mea naʻau i hoʻokomo ʻia a i ʻole nā ​​​​mea paʻakikī. Akā, ʻaelike ia i ka pane ʻana i ka piʻi ʻana o ka mahana a hoʻohuli iā ia iho ke emi ka mahana. Hiki ke hoʻokō ʻia kēia hana kūʻokoʻa ma ka hoʻopili ʻana i ka fiber me kahi kaula conductive, e ʻae ai i ka mana kikohoʻe ma luna o ke ʻano o kahi textile ma o ka hoʻohana ʻana i ke au uila.

Hoʻopuka ka hoʻomohala ʻana o FibeRobo i nā palena o nā fibers hoʻololi i kēia manawa, i hoʻopaʻa mua ʻia i nā hoʻonohonoho hoʻokolohua. No ka laʻana, hiki ke hoʻopau i ka hana ʻana o nā fibers i kēia manawa ma hope o nā hana liʻiliʻi wale nō, loaʻa ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia, a nele i ka hiki ke hoʻohuli iā ia iho. ʻO nā mea ʻē aʻe, e like me nā mea hana pneumatically powered, koi i ka hoʻohana ʻana i nā compressors ea.

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi MIT i ka elastomer kristal wai, aia nā molekala e kahe ana e like me nā wai akā hoʻopaʻa ʻia i loko o nā hoʻonohonoho aniani. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau hale aniani i loko o kahi ʻupena elastic, ua hiki iā lākou ke hana i kahi fiber e ʻaelike i ka wā i wela ai a hoʻi hou i kona lōʻihi kumu i ka wā i maʻalili.

ʻO ka mea nui, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomalu pono i nā hiʻohiʻona o ka fiber, e like me ka mānoanoa a me ka mahana e hana ai ia, ma o ka hui pū ʻana o nā kemika. ʻO kēia kaʻina hana hoʻomākaukau e hiki ai ke hana i ka fiber LCE kūpono i nā lole hiki ke hoʻohana ʻia a palekana no ka ʻili kanaka, kahi mea nui i hiki ʻole ke hana ʻia me nā fiber LCE mua.

No ka lanakila ʻana i nā pilikia hana, ua hoʻomohala ka hui i kahi mīkini e hoʻohana ana i nā ʻāpana paʻi 3D a i ʻoki ʻia i ka laser, me nā mea uila maʻamau. Hoʻopili ke kaʻina hana i ka hoʻomehana ʻana i ka resin LCE, e hoʻokuʻu iā ia ma o ka nozzle, e hoʻōla iā ia me nā kukuna UV, e uhi iā ia me ka ʻaila, a hope loa e hoʻohana i ka pauka e hoʻomaʻamaʻa i kona hoʻohui ʻana i nā mīkini hana lole. ʻO ka mea kupaianaha, hoʻokahi lā wale nō kēia hana holoʻokoʻa a loaʻa ma kahi o hoʻokahi kilomita o ka fiber hiki ke hoʻohana.

ʻAʻole hōʻike wale ʻo FibeRobo i ka hiki no nā noi ākea i ka ʻoihana textile akā hāʻawi pū kekahi i nā mea maikaʻi e pili ana i ka hiki. Hiki ke hana ʻia ka fiber no ka haʻahaʻa he 20 keneta no ka mika, e hoʻolilo iā ia ma kahi o 60 manawa ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o nā fibers hoʻololi kino.

Ua hōʻike mua kēia ʻenehana hoʻoheheʻe honua i kona hiki ma o ka hana ʻana i kahi ʻaʻahu hoʻoemi no kahi ʻīlio i kapa ʻia ʻo Professor. Ma ka loaʻa ʻana o kahi hōʻailona Bluetooth mai kahi kelepona, hiki i ka ʻaʻahu ke "puliki" i ka ʻīlio, e hāʻawi i ka hōʻoluʻolu a me ka hoʻohaʻahaʻa i ka hopohopo kaʻawale.

ʻO ka manaʻo o FibeRobo e ʻoi aku ma mua o ka textiles, me ka poʻe noiʻi e noʻonoʻo nei i kona hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻano ʻē aʻe, mai nā robotics a i ka mālama olakino. Me kona ʻano hāmau a pane ʻole, wehe kēia fiber programmable i kahi aupuni hou o nā mea hiki, e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou launa ʻana me nā mea o kēlā me kēia lā.

