Ceres: Wehewehe i ka mea pohihihi o kāna mau lāʻau kemika

ʻO Ceres, ke kino nui loa i loko o ke kāʻei asteroid koʻikoʻi, ke hoʻomau nei ka pīhoihoi i ka poʻe ʻepekema me kāna mau hiʻohiʻona hoihoi a me nā kemika kūlohelohe paʻakikī. ʻO ka misionari Dawn o NASA, nāna i aʻo iā Ceres a me kāna hoa liʻiliʻi ʻo Vesta, ua ʻike i nā mea kupaianaha e hōʻike ana i ka kumu o ka honua dwarf a me kona hiki ke noho.

ʻAʻole like me Vesta, hōʻike ʻo Ceres i ka hana cryovolcanic, e hōʻike ana i ka noho ʻana o ka wai a me nā mineral hydrated. Ua ʻike pū ka mikiona i nā mea olaola paʻakikī ma Ceres, ʻo ia hoʻi nā hydrogen a me carbon atoms, e hoʻonui ai i ka hiki ke ola i ke ola ma ka honua hau.

ʻO ka noiʻi hou i hōʻike ʻia ma ka hui ʻo Geological Society of America's GSA Connects 2023 e kālele ana i ke kumu o nā kemika kūlohelohe o Ceres. ʻElua mau manaʻo hoʻokūkū: ua hoʻokumu ʻia nā kemika ma kahi a i hāʻawi ʻia a hoʻololi ʻia e nā hopena. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu maoli o kēia mau mea olaola hiki ke hāʻawi i ka ʻike i ka mōʻaukala o Ceres a me kona hiki ke noho.

No ka noiʻi ʻana i kēia, ua hana ka ʻepekema honua ʻo Terik Daly a me kāna mau hoa hana i nā hoʻokolohua hopena me ka hoʻohana ʻana i ka Ames Vertical Gun Range o NASA e hoʻohālike i nā kūlana ma Ceres. Ua ʻike lākou ua ʻoi aku ka laha o nā organika ma mua o ka mea i hōʻike mua ʻia a me he mea lā ua kūpaʻa lākou i nā hopena me nā kūlana Ceres.

Ua hoʻohana pū ka haʻawina i ka ʻikepili mai ka pahupaʻi kiʻi a Dawn a me ka spectrometer kiʻi, e hui pū ana iā lākou e loaʻa ai ka ʻike maikaʻi aʻe o nā kemika kūlohelohe o Ceres. Ma ka hoʻonui ʻana i ka ʻike i haku ʻia mai ka spectrometer a i ka hoʻonā spatial kiʻekiʻe o ka pahupaʻikiʻi, ua hiki i nā mea noiʻi ke palapala ʻāina i nā wahi waiwai kūlohelohe ma Ceres, ka mea i hōʻike i ka pilina me nā ʻāpana hopena kahiko a me nā minerale ʻē aʻe e hōʻike ana i ka wai.

ʻOiai ʻaʻole maopopo i ke kumu maoli o nā mea ola a Ceres, hāʻawi kēia mau ʻike i nā hōʻike ikaika i hoʻokumu ʻia lākou ma Ceres ponoʻī. ʻO ka hoʻoholo ʻana i ke kumu o kēia mau mea kemika hiki ke wehe hou i nā mea pohihihi e pili ana i ka mōʻaukala o Ceres a me kona hiki ke lilo i honua noho.

