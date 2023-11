ʻŌlelo Hou: Ke ʻimi ʻana i nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia o nā lua ʻeleʻele

Ua hoʻopio ke aupuni enigmatic o nā lua ʻeleʻele i ka noʻonoʻo o nā ʻepekema a me nā mea leʻaleʻa no nā hanauna. ʻO ka mea i hala koke aku nei, ua hoʻokō ʻia kahi hoʻokō honua i nā palena o ka ʻike kanaka, e hāʻawi iā mākou i ka ʻike maka mua i ka hohonu hiki ʻole o kēia mau enigmas cosmic. Ma o kahi hana kupaianaha o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hui pū ʻana, ua paʻa pono ka Event Horizon Telescope Collaboration i kahi kiʻi e wehe ana i ka lua ʻeleʻele supermassive e noho ana ma ke kumu o ka galaxy M87.

ʻAʻole e like me kekahi kiʻi ma mua, hōʻike kēia hoʻokō kupaianaha i ke apo ʻālohilohi o ka mālamalama e hoʻopuni ana i ka silhouette ʻeleʻele o ka lua ʻeleʻele. He hōʻike ia i ka ʻimi kanaka a me ka ʻike ʻepekema, e hōʻoia ana i ke ola ʻana o nā lua ʻeleʻele me ka hāʻawi ʻana i nā ʻike waiwai i ko lākou ʻano a me kā lākou ʻano. Ua wehe kēia hanana kupaianaha i ke ao holoʻokoʻa o nā mea hiki ke ʻimi hou aku, e kono ana i nā ʻepekema e wehe i nā mea huna hou aʻe i hūnā ʻia i loko o kēia mau monsters cosmic.

ʻOiai e mau ana nā mea pohihihi o nā lua ʻeleʻele, ʻo kēia kiʻi mōʻaukala kahi manawa koʻikoʻi i ka ʻike ʻepekema. Ma ke aʻo ʻana i nā kikoʻī paʻakikī i loko o ke kiʻi i hopu ʻia, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaka e wehe i nā enigmas hohonu e pili ana i ka hana ʻana, ka hoʻomohala ʻana, a me ka hopena hope loa o kēia mau mea lani. He puka puka ke kiʻi, e kono ana i ka ʻimi ʻana i nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia o ka ʻike a me ka hoʻoulu ʻana i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa i nā palena hou.

NPP:

Nīnau: He aha ka lua ʻeleʻele?

A: ʻO ka lua ʻeleʻele he mea kilo hōkū me ka huki umekaumaha ʻaʻohe mea e pakele ai.

Nīnau: Pehea i hopu ʻia ai ke kiʻi mua o kahi lua ʻeleʻele?

A: Ua hoʻonohonoho ka Event Horizon Telescope Collaboration i kahi pūnaewele puni honua o nā telescopes radio, e hiki ai iā lākou ke hoʻohui i kā lākou nānā a wehe i ke kiʻi o ka lua ʻeleʻele.

Nīnau: He aha ka hōʻike o ke kiʻi?

A: Hōʻike ke kiʻi i ke apo ʻālohilohi e hoʻopuni ana i ka silhouette ʻeleʻele o ka lua ʻeleʻele nui loa ma ka puʻuwai o ka galaxy M87.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia ʻike?

A: Ke hōʻoia nei kēia kiʻi i ka noho ʻana o nā lua ʻeleʻele a hāʻawi i nā ʻepekema i kahi manawa i ʻike ʻole ʻia e ʻimi hohonu i kā lākou mau waiwai, e wehe ana i nā enigmas o ke ao holoʻokoʻa.