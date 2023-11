He ʻIke Hou: Loaʻa ʻia nā Metala ma kahi Paʻi Kahiko Kahiko ʻO Astrophysics 'Makemake o ke ao holoʻokoʻa

Ua loaʻa i nā Astrophysicists kahi ʻike makaʻala e hoʻokūkū nei i ko mākou ʻike i kēia manawa no ke Universe. Ke hana pū nei me ka James Webb Space Telescope (JWST), ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka nui kamahaʻo o ka metala i loko o ke aniani he 350 miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike no ka Universe mua a me ke kumu o nā metala.

Ma hope koke iho o ka Big Bang, ua haku nui ʻia ka Universe me ka hydrogen, helium, a me ka nui o ka lithium a me ka beryllium. Manaʻo ʻia kēia mau mea ʻehā ma ka papa ʻaina. ʻO nā mea i ʻoi aku ke kaumaha ma mua o ka hydrogen a me ka helium, i ʻike ʻia he metala ma ka astronomy, he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū pōhaku a me ka ulu ʻana o ke ola. Hana ʻia ka hana ʻana o nā metala i loko o nā hōkū, e hoʻolilo iā lākou i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ʻike i ka ulu ʻana o ka Universe.

ʻO ke aʻo ʻana i nā galaxes kahiko kekahi o nā ʻimi mua o ka JWST. Ma o ka JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), ua hiki i nā ʻepekema ke nānā i nā galaxies mua, e hoʻomālamalama ana i ko lākou metallicity. I loko o kahi pepa i kapa ʻia ʻo "JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich galaxy," ua hōʻike nā mea noiʻi i ka loaʻa ʻana o ke kalapona, oxygen, a me nā neon, ua manaʻo ʻia he mau metala i ka pōʻaiapili o ka astronomy i ka wā e nānā ana i kahi aniani kokoke i ka. Ka wanaʻao.

Kūʻē pololei kēia mau ʻike i nā manaʻo e pili ana i nā hōkū III helu metala ʻole, nā hōkū mua i hoʻokumu ʻia ma ka Universe. ʻO ka ʻike ʻana i ke kalapona a me nā metala ʻē aʻe i loko o kēia galaxy kahiko e hōʻike ana ʻaʻole i kaʻawale loa nā hōkū III i nā metala, kūʻē i nā manaʻo mua. Hoʻopilikia kēia ʻike i nā manaʻoʻiʻo lōʻihi a wehe i nā mea hou e hiki ai ke hoʻomaopopo i ka Universe mua.

Eia naʻe, ʻōlelo ka poʻe noiʻi e pono e noʻonoʻo ʻia nā wehewehe ʻē aʻe. Hiki paha ke kumu mai nā kumu ʻē aʻe i loko o ka galaxy, e like me ka lua ʻeleʻele nui a i ʻole nā ​​hōkū AGB. Pono ka noiʻi hou ʻana e hoʻoholo i ke kumu kūpono o nā metala i ʻike ʻia a hoʻokumu i ko lākou koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i ka evolution cosmic.

Hōʻike kēia holomua i ka mana o ka JWST a me kona hiki ke pana i nā palena o ka nānā. Ma ke aʻo ʻana i nā galaxies kahiko a me kā lākou haku mele, loaʻa iā mākou nā ʻike waiwai i ke kumu o ka Universe a me nā kaʻina hana i alakaʻi ai i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, nā galaxies, a me ke ola e like me kā mākou i ʻike ai.

Nīnau: He aha nā metala ma ka ʻike hōkū?

A: Ma ka astronomy, pili nā metala i nā mea ʻoi aku ke kaumaha ma mua o ka hydrogen a me ka helium.

Nīnau: Pehea e hana ʻia ai nā metala?

A: Hoʻokumu mua ʻia nā metala i loko o nā hōkū ma o nā kaʻina hana e like me ka fusion nuklea a me nā pahū supernovae.

Nīnau: No ke aha he mea nui nā metala no ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū pōhaku a me ke ola?

A: He kuleana koʻikoʻi nā metala i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkūhele paʻa, pōhaku e like me ka Honua. Hāʻawi pū lākou i ka hui kemika e pono ai no ka ulu ʻana o ke ola.

Nīnau: He aha nā hōkū helu III?

A: ʻO ka heluna kanaka III nā hōkū mua i hana ʻia ma ke ao holoʻokoʻa. Ua manaʻo ʻia he nui lākou a nele i nā metala.

Sources:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: Hoʻonui ʻia ke kalapona 350 Myr ma hope o ka Big Bang i loko o ke aniani waiwai kinoea](https://arxiv.org/abs/2302.00023)