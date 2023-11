Hoʻouna ʻo Zombie Star i nā hōʻailona o ke ola: Ua hōʻike ʻia kahi hanana ʻano ʻē

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka ʻike ʻana i kahi hōkū mamao i ʻike ʻia e ala aʻe mai ka make mai, e hoʻopuka ana i nā "hōʻailona o ke ola" ma ke ʻano o nā lapalapa ikaika. ʻO kēia hanana koʻikoʻi ka manawa mua i ʻike ʻia ai kēlā ʻano mea a hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ke ʻano o nā kupapaʻu hōkū.

Ua ʻike mua ʻia ke ala hou ʻana o ka hōkū zombie i ka mahina ʻo Kepakemapa 2022 i ka nānā ʻana o nā ʻepekema i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai kahi hale ma Kaleponi. Ma hope mai o Kekemapa, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka ʻālohilohi ʻana mai ka hōkū mai, e like me ka pahū ʻana i nalowale koke. ʻO ka mea kupanaha, hoʻomau ʻia nā lapalapa no kekahi mau mahina, e ʻālohilohi ana me ka ikaika like me ka pahū mua o ka hōkū, ʻoiai ma hope o 100 mau lā.

ʻO kēia mau pahū pohihihi a koʻikoʻi, manaʻoʻiʻo ka poʻe ʻepekema, no ke koena o ka hōkū ponoʻī. Ma hope o kona make ʻana, hiki i ka hōkū ke haʻalele i kahi puka ʻeleʻele a i ʻole ka hōkū neutron, e hoʻomau ana i ka hana. Ua manaʻo ʻia e puka mai ana nā lapalapa ikaika mai kēia mau kupapaʻu hōkū.

ʻAʻole hiki ke hoʻonui ʻia ke koʻikoʻi o kēia ʻike. Ua wehewehe ʻo Anna YQ Ho, ke kākāʻōlelo kōkua o ka astronomy, "Hoʻopau kēia i nā makahiki o ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka mana o kēia ʻano pahū a hōʻike i kahi ala pololei ʻole o ke aʻo ʻana i ka hana o nā kupapaʻu hōkū." ʻO nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o kēia mau lapalapa e hoʻohālikelike i nā wehewehe maʻamau, e waiho ana i ka poʻe noiʻi i ka weliweli i kēia mea i ʻike ʻole ʻia ma ka ʻike hōkū.

No ka hōʻoia ʻana i ka ʻoiaʻiʻo o kā lākou ʻike, ua nānā pono nā ʻepekema i ka ʻikepili a noi aku i ke kākoʻo o nā mea kākau ʻoi aku ma mua o 70 a me 15 telescopes. Ua ʻike ʻia ke ʻano puʻupuʻu o ka hōkū e hana hou ma ka liʻiliʻi he 14 mau manawa i loko o ka lōʻihi o 120 mau lā, e manaʻo ana ua nui aʻe paha nā hanana.

Ua kākau ʻia kēia noiʻi holomua i loko o kahi pepa hou i paʻi ʻia ʻo 'Minutes-duration Optical Flares with Supernova Luminosities' i loko o ka puke moʻolelo ʻepekema hanohano ʻo Nature. ʻOiai ʻo kēia holomua koʻikoʻi, ke hoʻoikaika nei ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i nā kaʻina hana kumu e hoʻoikaika ai i kahi hōkū make e hoʻomau i ka hana ʻana i kahi ʻano kupaianaha.

ʻO nā ʻike hou aʻe i ke ʻano o nā hōkū zombie e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a hoʻomālamalama i nā hana paʻakikī o ka evolution stellar. ʻO ke aʻo ʻana i kēia mau kupapaʻu hou e hāʻawi i ka ʻike waiwai nui e pili ana i kā lākou mau waiwai a me nā hanana kupaianaha a lākou e hōʻike nei.

He aha ka hoku zombie?

ʻO ka hōkū zombie e pili ana i kahi hōkū i make akā hoʻomau i ka hōʻike ʻana i nā hōʻailona o ka hana, e like me ka hoʻokuʻu ʻana i nā kukui.

He aha ke kumu i ʻike ʻia ai nā ʻālohilohi i nā hōkū zombie?

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo kēia mau lapalapa ʻālohilohi mai ke kupapaʻu o ka hōkū ponoʻī, hiki ke ʻano o ka puka ʻeleʻele a i ʻole ka hōkū neutron.

He aha ke ʻano o kēia ʻike?

Hoʻoholo kēia ʻike i nā makahiki o ka hoʻopaʻapaʻa ʻepekema e pili ana i ke ʻano o ka hana pahū i ʻike ʻia i nā hōkū zombie a hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i ka ʻano o nā kupapaʻu stellar.

Pehea i hōʻoia ai nā ʻepekema i ka pono o kā lākou ʻike?

Hoʻopili pono nā ʻepekema i ka ʻikepili a hui pū me nā loea he nui, e hoʻohana ana i ka hoʻohana ʻana i nā telescopes lehulehu e hōʻoia i ka hiki ʻana a me ka hana hou ʻana o nā lapalapa.

He aha nā hana hou e aʻo ai i nā hōkū zombie?

Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i kā lākou noiʻi ʻana e hoʻomaopopo i nā ʻano kumu kumu e hoʻokau i ka ʻano ʻokoʻa o nā hōkū make a me ko lākou hiki ke hoʻokuʻu i kēlā mau lapalapa o ka mālamalama.