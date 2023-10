Nā ala hou e hoʻohana ai i nā koena meaʻai: kahi ala hoʻomau

Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema ʻEulopa, e hana pū ana me nā ʻoihana a me nā puʻupuʻu, i kahi mea hana hoʻoholo hoʻoholo i manaʻo ʻia e ʻike a hoʻonui i ka hiki o nā koena hana meaʻai. ʻAʻole noʻonoʻo kēia polokalamu hou i nā mea ʻenehana akā noʻonoʻo pū kekahi i nā kumu waiwai a me ka hoʻomau, e hoʻololi i ke kaʻina hana hoʻoholo i ka ʻoihana agri-food.

I kēlā me kēia makahiki, pau nā miliona o nā meaʻai, me nā huaʻai a me nā mea kanu e helu ana i ka 45% o kēia poho. ʻO ka maʻamau, hoʻopau kēia mau koena i nā ʻāina ʻāina a i ʻole e hoʻohana hou ʻia e like me ka hānai holoholona. Eia naʻe, ʻaʻole i ʻike ka poʻe he nui i kēia mau huahana i loaʻa i nā pūhui ʻoihana waiwai e hiki ke unuhi a hoʻohana maikaʻi ʻia.

Ma lalo o ka papahana noiʻi ʻEulopa Model2Bio, ua hui pū nā ʻepekema, nā hui, a me nā hui e hoʻomohala i kahi prototype no kahi hāmeʻa kākoʻo hoʻoholo. Ma ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona makemakika ʻokiʻoki, hiki i kēia hāmeʻa ke pane i nā nīnau koʻikoʻi ʻekolu: he aha ka mea e hiki ke hana ʻia mai ke koena, pehea e hiki ai ke hana ʻoi aku ka waiwai, a he aha nā hopena kaiapuni a me ka pilikanaka o nā ala hana hou i manaʻo ʻia?

Me kēia ʻike, hiki i ka mea hana ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i nā koho hoʻomau a ʻoi aku ka maikaʻi no ka hoʻihoʻi ʻana i nā mea waiwai, kemika, a i ʻole ka ikehu mai nā koena hana meaʻai. Wehe kēia i kahi honua o nā hiki no nā ʻoihana agri-food, nā ʻoihana hoʻokele ʻōpala, a me nā ʻoihana bio.

ʻO Tamara Fernández Arévalo, he mea noiʻi ma ke kikowaena ʻenehana waiwai ʻole ʻo Ceit ma Sepania a me ka mea hoʻonohonoho o ka papahana Model2Bio, hoʻoikaika i ke ʻano o ka mea hana: "ʻAʻole pinepine nā ʻoihana i ka ʻike e pili ana i ka mālama ʻana i kā lākou mau koena ma mua o ka hoʻohana ʻana iā lākou i mea hānai holoholona. Makemake mākou e hōʻike i nā ala like ʻole e hiki ai ke hoʻonui ʻia kēia mau koena, e like me ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu mai ka biogas a i ʻole ka hana ʻana i nā huahana waiwai.

Ke neʻe nei ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa i ka ʻai ʻana i nā huahana holoholona liʻiliʻi, ʻoi aku ka pono o nā koho ʻē aʻe no nā koena meaʻai. No ka laʻana, ma kahi o ka hoʻohana ʻana i ka whey cheese ma ke ʻano he meaʻai holoholona, ​​​​hiki ke lawe ʻia nā protein mai ia mea e hoʻohui i nā mea ʻokoʻa holoholona ʻole. ʻO ke koena wai mai kēia kaʻina hana, ka mea waiwai i ke kō, hiki ke fermented me nā microorganisms. Ma ke alo o ka oxygen, hana kēia mau microorganism i nā aila e like me ka ʻaila pama. I ka loaʻa ʻole o ka oxygen, hana ʻia nā waikawa organik, hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā bioplastics.

He kuleana koʻikoʻi ka mea paahana kākoʻo hoʻoholo i ka hoʻoholo ʻana i ke kaʻina hana ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele waiwai a me ke kaiapuni e hahai ai. Ma ka hana ʻana pēlā, hiki iā ia ke hana i nā huahana nona ka hana ʻana a me ka logistic e kūlike me kā lākou waiwai mākeke ʻoiai ke kaupalena ʻana i kā lākou wāwae ecological.

I loko o kahi honua kahi i koʻikoʻi ai ka hoʻomau ʻana, ʻo ka hoʻomohala ʻana i kēia hāmeʻa kākoʻo hoʻoholo e hōʻailona i kahi pae koʻikoʻi i mua i ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala meaʻai a me ka hoʻokumu ʻana i kahi hoʻokele waiwai pōʻai.

FAQs

He aha ke kumu o ka mea hana hoʻoholo i hoʻomohala ʻia e nā ʻepekema ʻEulopa?

ʻO ka hāmeʻa kākoʻo hoʻoholo ka manaʻo e ʻike a hoʻonui i ka hiki o nā koena hana meaʻai ma o ka noʻonoʻo ʻana i nā mea ʻenehana, hoʻokele waiwai, a hoʻomau. Hāʻawi ia i nā ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i ka hoʻihoʻi ʻana i nā mea waiwai, kemika, a i ʻole ka ikehu mai kēia mau koena ma ke ʻano kumu kūʻai maikaʻi loa a me ke ʻano pili i ke kaiapuni.

No ke aha he mea nui e ʻimi i nā ala hou e hoʻohana ai i nā koena meaʻai?

He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i nā ala hou e hoʻohana ai i nā koena meaʻai no ka mea e hōʻemi ana i ka ʻōpala a hoʻonui i ka waiwai o kēia mau huahana. Ma kahi o ka hoʻolei ʻia ʻana a hoʻohana ʻia paha e like me ka hānai holoholona, ​​hiki ke hoʻololi ʻia kēia mau koena i loko o nā pūhui ʻoihana waiwai, e hāʻawi ana i kahi ʻoihana hoʻomau a puni.

He aha kekahi mau laʻana o nā hoʻohana ʻokoʻa no nā koena meaʻai mahiai?

ʻO kekahi laʻana o kahi hoʻohana ʻē aʻe no nā koena agri-meaʻai ʻo ka unuhi ʻana i nā protein mai ka whey cheese e hoʻohui i nā mea ʻokoʻa holoholona ʻole. ʻO ke koena wai mai kēia kaʻina hana hiki ke fermented me nā microorganisms, ka hopena i ka hana ʻana o nā ʻaila e like me ka ʻaila palm i mua o ka oxygen. I ka loaʻa ʻole o ka oxygen, hana ʻia nā waikawa organik, hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā bioplastics, ma waena o nā noi ʻē aʻe.

Pehea e hoʻopōmaikaʻi ai ka ʻoihana kākoʻo hoʻoholo i nā ʻoihana i ka ʻoihana agri-food?

Hāʻawi ka hāmeʻa kākoʻo hoʻoholo i nā ʻoihana agri-food me ka ʻike waiwai e pili ana i ka mālama pono ʻana i kā lākou koena. Hōʻike ia i nā ala ʻē aʻe e hoʻonui ai i kēia mau koena, e like me ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu mai ka biogas a i ʻole ka hana ʻana i nā huahana waiwai. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i kēia mau hana hoʻomau, hiki i nā hui ke hōʻemi i ka ʻōpala, hoʻomaikaʻi i kā lākou kapuaʻi kaiaola, a ʻike paha i nā kahawai kālā hou.