He Frontier Hou: E ʻimi ana i nā pilikia o ke kūkulu ʻana i kūlanakauhale ma Mars

Ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e pono ai ke kūkulu i ke kūlanakauhale ma Mars? ʻO ka hoihoi i ka noho ʻana i ka lewa ua hoʻopio i ka noʻonoʻo o nā mea he nui, akā he kakaikahi wale nō ka poʻe i komo maoli i loko o nā hana a me nā mea ʻike ʻole e hele mai me kahi hoʻoikaika nui. I loko o kā lākou puke, A City on Mars, Kelly lāua ʻo Zach Weinersmith e hoʻomaka i kahi huakaʻi noʻonoʻo noʻonoʻo, e hoʻokūkū ana i nā moʻolelo maikaʻi e pili ana i ka noho ʻana o ka lewa.

ʻO kekahi o nā nīnau koʻikoʻi a ka Weinersmiths e kau nei inā hiki i nā kānaka ke ulu a hoʻohua hou i ka lewa. ʻO ka nele o ka ʻike e pili ana i ka hopena o ka haʻahaʻa haʻahaʻa i ka ulu ʻana o ka fetal a me ka biology kanaka. Ma mua o ko mākou holo ʻana, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena lōʻihi o ka noho ʻana i kahi ʻano ʻokoʻa loa mai ka Honua.

Eia kekahi, ua hoʻomālamalama nā Weinersmiths i nā mea pilikia o ke kūkulu ʻana i nā wahi noho ma Mars a i ʻole ka mahina. ʻO ka mea kupanaha, aia ka nele o nā hoʻolālā kikoʻī no ka noho lōʻihi. ʻOiai he nui nā manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā paipu pele a me ka pale regolith, aia ka diabolo i nā kikoʻī. ʻO nā ʻano like ʻole e pili ana i nā hakakā mōʻaukala o ʻEulopa me ka noho aupuni ʻana he moʻolelo hoʻomanaʻo, e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻomākaukau pono ʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kēlā ʻano misionari koʻikoʻi.

ʻO ke kānāwai o ka lewa, kahi ʻano i nānā ʻole ʻia, loaʻa nō hoʻi kona wahi i ka ʻimi ʻana o nā Weinersmiths. Hōʻike nā mea kākau i ka nui o nā kānāwai e kū nei a me nā hopena kūpono o ka mālama ʻole ʻana iā lākou. Manaʻo paha ka poʻe ʻoluʻolu i ka hoʻonohonoho ʻana i ka lewa ua hoʻokuʻu ʻia lākou mai nā lula a i ʻole hiki ke loaʻa nā puka puka, akā hiki mai kēlā mau hana me nā hopena i ʻike ʻole ʻia. ʻO ka hakakā ma waena o nā kamaʻāina pilikino e hoʻopiʻi nei i nā koi ma ka lewa a me nā aupuni kaua nuklea e hāpai i nā hopohopo e pili ana i ke koena palupalu o ka mana ma ka ʻāina extraterrestrial.

I loko o kā lākou puke a pau, ʻike nā Weinersmiths i kahi hiʻohiʻona libertarian lanakila i loko o ke kaiāulu hoʻonohonoho ākea. ʻOiai ʻo ka manaʻo o ka hoʻopau ʻana i ka liʻiliʻi he mea hoʻowalewale, ʻaʻole mamao loa ka ʻoiaʻiʻo. ʻO nā pilikia o ka loaʻa ʻana o nā mea e pono ai e like me ka meaʻai, ka wai, a me ka oxygen pono e noʻonoʻo pono. Hoʻopuka pololei ka poʻe kākau i ka manaʻo i ka hiki ʻana mai o nā kūlanakauhale ʻoihana ma ka lewa, kahi e hoʻohālikelike ai ka ikaika o ka mana a me ka liʻiliʻi o nā kumuwaiwai i nā ʻike mai ka honua i hala.

Eia kekahi, ʻo ka mining asteroids no nā kumuwaiwai e like paha me kahi ʻoihana waiwai, akā ʻaʻole maopopo ka loaʻa kālā. Hoʻopiʻi ka Weinersmiths i ka manaʻo he nui ka waiwai o ka mahina, e hoʻonui ana i ka manaʻo weliweli o nā miners huhū i lako me ka hiki ke hoʻomaka i nā uku nui i ka Honua.

I kā lākou kāhea ʻana i ka hana, ʻōlelo ka Weinersmiths i kahi ala i ka pae. Ke manaʻoʻiʻo nei lākou i ka hoʻonui ʻana i kā mākou hiki ke kūkulu i nā hale hoʻokolohua ma ka Honua, kahi e hiki ai iā mākou ke hoʻoponopono piha i nā pilikia kūlohelohe, ʻenekinia, a me ka logistical. Ma ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kā mākou ʻenehana a me ka ʻike, hiki iā mākou ke hoʻohaʻahaʻa i nā pōʻino a paʻa i ke ala no ka wā e hiki mai ana ma Mars.

He pahuhopu koʻikoʻi ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale ma Mars, kahi e koi ai i ka noiʻi ikaika, ka hoʻolālā akahele, a me ka loiloi maoli o nā mea ʻike ʻole. ʻO kahi kūlanakauhale ma Mars kahi mākaʻikaʻi koʻikoʻi o nā pilikia e pono ai mākou e lanakila ma mua o ka komo ʻana i ka hohonu o ka lewa. Ke koi nei ke kanaka i nā palena o ka mea hiki, he mea nui ia e hana me ka manaʻo o ke kuleana a me ka noʻonoʻo.

Nīnau: Hiki i nā kānaka ke hoʻohānau ma ka lewa?

A: ʻOiai ʻaʻohe o mākou pane paʻa ma muli o ka loaʻa ʻole o nā haʻawina hoʻohua haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena e hiki mai ana i ka hānau ʻana o ke kanaka ma mua o ka hoʻomaka ʻana i ka noho aliʻi ʻana he mea koʻikoʻi.

Nīnau: Pehea mākou e lanakila ai i nā pilikia o ke kūkulu ʻana i nā wahi noho ma Mars?

A: ʻOiai aia nā manaʻo e like me nā paipu pele a me ka pale regolith, ʻaʻole lawa nā hoʻolālā kikoʻī no ka noho lōʻihi o Mars a i ʻole ka mahina. He mea nui ka hoʻomākaukau pono ʻana a me ka ʻōlelo ʻana i nā mea i ʻike ʻole ʻia ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kahi mikiona nui.

Nīnau: He aha nā hopena o nā kānāwai lewa i ka noho ʻana o ka lewa?

A: Pono ka poʻe ʻoluʻolu e hoʻonoho i ka lewa e pili ana nā kānāwai e kū nei i nā hana extraterrestrial, a ʻo ka mālama ʻole ʻana iā lākou he hopena i manaʻo ʻole ʻia. He mea nui ka hoʻopaʻa ʻana i kahi kaulike ma waena o nā hana pilikino a me nā hoʻoponopono honua.

Nīnau: Pehea e loaʻa ai nā mea e pono ai ma nā wahi noho ākea?

A: Pono e noʻonoʻo pono nā paʻakikī o ka ʻimi ʻana i ka meaʻai, ka wai, a me ka oxygen i kahi kaiapuni extraterrestrial. ʻO ka puka ʻana mai o nā kūlanakauhale ʻoihana a me ka liʻiliʻi o nā kumuwaiwai koʻikoʻi e pono ai i nā hoʻonā kūpono a hoʻomau.

Nīnau: He kumu waiwai anei ka mining asteroids?

A: ʻAʻole maopopo ka loaʻa ʻana o ka waiwai o nā asteroids eli, a ke hoʻopaʻapaʻa ʻia ka waiwai waiwai o ka Moon. ʻO ka ʻimi ʻana i kēia mau mea hiki ke hoʻokomo i nā loiloi pilikia piha a me ka noʻonoʻo pono ʻana i nā hopena hiki.

Nīnau: He aha ke ala i manaʻo ʻia e kūkulu i nā kūlanakauhale ma Mars?

A: Ke kākoʻo nei nā Weinersmiths i kahi ʻanuʻu i kēlā me kēia ʻanuʻu, e hoʻomaka me ke kūkulu ʻana i nā hale hoʻokolohua ma ka Honua e hoʻoponopono ai i nā pilikia kūlohelohe, ʻenekinia, a me ka logistical. ʻO kēia kaʻina hana hoʻonui e hoʻonui i ko mākou manawa e kūleʻa ai i nā hana hoʻoponopono ākea.