Hōʻike ʻia ka ʻikepili hou i ka uku pohihihi hou ma ka mea i hui pū me ka mahina

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā astronomers Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray, a me kā lākou hui i hoʻomālamalama hou i ka mea pohihihi i hui pū ʻia me ka Moon ma Malaki 4, 2022. Kūʻē i nā manaʻo mua, ʻaʻole ia he mea ʻōpala hoʻokahi. ka haki ʻana ma luna o ka hopena. Akā, e lawe ana paha ia i kahi ukana i hōʻike ʻole ʻia.

Ua hoʻomaka mua ka huakaʻi o kēia mea i Malaki 2015 i ka wā i ʻike ʻia ai e ka Catalina Sky Survey. I ka wā mua i manaʻo ʻia he asteroid kokoke i ka Honua, ua hōʻike ʻia nā ʻike hou aʻe he wahi ʻino ia. Ua hoʻoholo ʻia ma hope he lele lele ka mea i ka mahina ʻo Pepeluali 2015, e alakaʻi ana i ka poʻe astronomers i ka manaʻo ʻo ia paha ka Falcon 9 rocket body i hoʻokumu ʻia e NASA no ka misionari Deep Space Climate Observatory.

Eia naʻe, i ka ʻohi ʻia ʻana o nā ʻikepili hou aʻe ma o nā lele lele honua, ua ʻike ʻia ua pili ke alahele o ka mea a me ka palena manawa me ka misionari Kina Changʻe 5-T1 i ka mahina ma ʻOkakopa 2014. ʻo ka mea mai kā lākou misionari. Eia naʻe, ʻo ka pepa hou a Campbell et al e hōʻoiaʻiʻo ana ʻo ia ka mea i ka Long March 3C rocket body mai ka Changʻe 5-T1 mission.

ʻO ka hāʻule ʻana o ka mahina i loaʻa i kahi lua lua ʻē aʻe, e hōʻole ana i nā manaʻolana no kahi papa pōhaku i hoʻopau ʻia. Ua alakaʻi kēia i ka poʻe akamai i ka manaʻo e loaʻa i ke kino rocket kahi uku hou. Ua hōʻike ʻo Mark Robinson, ka mea noiʻi nui me ka Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, i ke ʻano kūʻokoʻa o ka lua lua a hoʻohālikelike ʻia me nā hopena lua mai nā kino pōhaku ʻē aʻe.

ʻOiai ua hōʻole nā ​​luna Kina i ke komo ʻana, ua hōʻoia ka US Department of Defense's Space Command ʻaʻole i hoʻopau ʻia ka rocket i nīnau ʻia e like me ka mea i ʻōlelo ʻia. ʻO ka nele o ka ʻike e pili ana i ka ʻōpala ākea a me kāna uku uku e hōʻike ana i ka pono no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kaʻina hana hoʻokele e nā keʻena kikowaena a me nā mea hoʻolaha hoʻolaha. ʻO ia mau hana e pale ai i ka huikau a me nā pōʻino e pili ana i nā mea i ʻike ʻole ʻia ma ka lewa. ʻO ka hōʻike nui ʻana o ka helu a me ke ʻano o nā uku uku ma luna o ka moku e hiki ke hoʻoponopono i kēia mau pilikia a hōʻoia i ka ʻimi ʻana i kahi wahi palekana a me ka huakaʻi i ka wā e hiki mai ana.

Nīnau: He aha ka mea i kuʻi me ka mahina?



A: Ua hoʻoholo ka poʻe Astronomers ʻo ia ke kino rocket Long March 3C mai ka huakaʻi Kina Changʻe 5-T1 i ka mahina.

Nīnau: Ua lawe paha ka mea i kahi ukana hou?



A: ʻAe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana e lawe ana ka mea i kahi ukana ʻē aʻe i hōʻike ʻole ʻia, e wehewehe ana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka lua lua ma luna o ka hopena.

Nīnau: No ke aha i huikau ai ka ʻike o ia mea?



A: Ua hōʻole mua ke Kuhina o ko nā Aina ʻē aʻe ʻo ia ka mea mai kā lākou misionari, e alakaʻi ana i ka maopopo ʻole a me ka noʻonoʻo. Eia naʻe, ua hōʻoia ka ʻikepili a me ka ʻikepili i kona kumu.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia hanana?



A: Hōʻike kēia hanana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomohala ʻana i nā kaʻina hana ʻoi aku ka maikaʻi no nā keʻena ākea a hoʻomaka i nā hui e pale i ka huikau a hōʻoia i ka palekana o ka mākaʻikaʻi ākea. Hōʻike pū ia i ka pono o ka ʻike maopopo i ka hōʻike ʻana i ka helu a me ke ʻano o nā uku uku ma luna o ka moku.