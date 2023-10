ʻO ka Mechanism of Protein Condensates in Touch Receptor Neurons

He kuleana koʻikoʻi ka paʻi i ko mākou ola kino, naʻau, a me ka nohona. He mea nui ia no ka hoʻohui ʻana i ka naʻau, ka ʻōlelo naʻau, a me ka ulu ʻana o ka naʻau. ʻO ka hiki ke ʻike i ka paʻi e hiki ai iā mākou ke hana i nā pilina me nā poʻe ʻē aʻe a hoʻomaopopo i ka honua a puni mākou. Akā, pehea ka manaʻo o nā cell i loko o ko mākou kino a hoʻoili i nā mana mechanical?

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Cell Biology e nā mea noiʻi mai ICFO a me IRB Barcelona ua hoʻomālamalama i ka mīkini e hoʻoneʻe ai ka protein i ka hoʻololi ʻana mai ka wai i nā mokuʻāina paʻa i nā neurons receptor. ʻO nā condensates protein he mau biomolecular complexes e pāʻani ana i nā ʻano hana physiological a me nā pathological.

Ua nānā ka poʻe noiʻi i kahi protein i kapa ʻia ʻo MEC-2, nona ke kuleana no ka mechanics membrane a me ka hana ion channel. Ua ʻike lākou ua hoʻopili ʻo MEC-2 i nā condensates i nā neurons receptor touch. Ma o ka fluorescence imaging a me molecular microscopy techniques, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ʻelua mau heluna kanaka like ʻole o MEC-2: kahi wai wai kokoke i ke kino cell e kōkua i ka lawe ʻana, a me kahi kanaka makua e like me ka paʻa i nā neurites distal e hoʻomau i nā mana mechanical i ka wā paʻi.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua hou aʻe i nā mīkini molekala ma hope o ke kaʻina condensation a me ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o nā waiwai mechanical o nā condensates i ka manawa. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi ʻo kekahi protein i kapa ʻia ʻo UNC-89 e hoʻolaha i ka hoʻomaʻamaʻa rigidity o MEC-2 condensates, e alakaʻi ana i kahi hoʻololi i kā lākou hana biological.

Hāʻawi kēia mau ʻike i ka ʻike i ka hana o nā condensates protein i ka mechanotransduction, kahi e hoʻohuli ai nā cell i nā mea hoʻoikaika mechanical i ka hana electrochemical. ʻO ka hoʻololi ʻana mai ka wai a i nā mokuʻāina paʻa e hoʻololi i ka hana o nā condensates, e hiki ai iā lākou ke hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā ʻōkuhi mechanical i ka wā mechanosensation.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana o nā condensates protein hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou a me nā lāʻau lapaʻau. Hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā kikoʻī molekula e pili ana i ka hoʻololi ʻana o ka rigidity i ke olakino a me ka maʻi, a me ka hāʻawi ʻana i nā ʻike i nā maʻi neurological.

Puna: Nature Cell Biology (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)

Nā wehewehena:

- Hoʻohui pū ʻia ka protein: ʻO nā paʻakikī biomolecular e hoʻokumu i nā hale e like me ka wai i loko o nā cell.

- Mechanotransduction: ʻO ke kaʻina hana e hoʻohuli ai nā cell i ka hoʻoulu ʻana i ka mechanical i loko o ka hana electrochemical.

– Oo oolea: Ka hoʻololi ʻana o nā condensates mai kahi kūlana wai i kahi kūlana paʻa.

- Mechanosensation: ʻO ka ʻike o nā mana mechanical e nā cell.