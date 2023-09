ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau no ka mālama ʻana i ke ʻano ola olakino

He kuleana koʻikoʻi ka hoʻoikaika kino maʻamau i ka mālama ʻana i ke ola olakino. ʻO ka hana mau ʻana i ka hana kino e hāʻawi i nā pono he nui no ke kino a me ka noʻonoʻo. Mai ka mālama ʻana i ke kaumaha a hiki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke olakino noʻonoʻo, ʻo ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoikaika kino i ka hana maʻamau o kēlā me kēia lā he mea koʻikoʻi.

Ua wehewehe ʻia ka hoʻoikaika kino e like me ka neʻe ʻana o ke kino e pono ai nā ʻiʻo e hana a alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka puʻuwai. Hele mai ia ma nā ʻano like ʻole, e like me nā hana cardiovascular e like me ka holo, kaʻa paikikala, a i ʻole ka ʻauʻau ʻana, a me nā hoʻomaʻamaʻa ikaika e like me ka hāpai ʻana i nā mea kaupaona a i ʻole ke aʻo ʻana kūʻē.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau ʻo ia ka mālama kaumaha. ʻO ke komo ʻana i ka hoʻoikaika kino e kōkua i ka puhi ʻana i nā calorie, ma laila e kōkua ai i ka pohō kaumaha a i ʻole ka mālama ʻana i ke kaumaha. He kōkua pū kekahi i ka pale ʻana i ka ulu ʻana o nā maʻi maʻi, e like me ka maʻi puʻuwai, ke koko kiʻekiʻe, a me ka maʻi diabetes.

Eia kekahi, he hopena maikaʻi ka hoʻoikaika kino i ke olakino noʻonoʻo. Hoʻokuʻu ia i nā endorphins, ka mea i ʻike ʻia ʻo nā hormones "feel-good", a hiki ke hōʻemi i nā hōʻailona o ke kaumaha a me ka hopohopo. ʻO ka hoʻoikaika kino maʻamau e kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka hiamoe, hoʻomaikaʻi i ka hana cognitive, a hoʻonui i ka manaʻo holoʻokoʻa a me ka manaʻo ponoʻī.

No ka loaʻa ʻana o nā pōmaikaʻi o ka hoʻoikaika kino, ua ʻōlelo ʻia e komo i ka liʻiliʻi o 150 mau minuke o ka hana aerobic haʻahaʻa a i ʻole 75 mau minuke o ka hana ikaika i kēlā me kēia pule. He mea nui e koho i nā hana e leʻaleʻa ai kekahi e hoʻonui i ke kūpaʻa a me ka pili ʻana i kahi papa hoʻoikaika kino.

I ka hopena, he mea nui ka hoʻoikaika kino no ka mālama ʻana i ke ola olakino. Hāʻawi ia i nā pono olakino kino a me ka noʻonoʻo, me ka mālama ʻana i ke kaumaha, ka pale ʻana i nā maʻi, ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano, a me ka hoʻonui ʻana i ka hana cognitive. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻoikaika kino i nā hana maʻamau i kēlā me kēia lā hiki ke hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi holoʻokoʻa a me ka maikaʻi o ke ola.

Nā wehewehena:

- Hoʻoikaika kino: ʻO kēlā me kēia neʻe kino e koi ai i ka hana ʻiʻo a hoʻonui i ka puʻuwai.

- Endorphins: Hoʻokuʻu ʻia nā kinikona i loko o ka lolo e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka ʻeha a hoʻoikaika i ke ʻano.

Sources:

– National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

– Halemai Mayo