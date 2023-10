Hoʻomohala ʻo NIST i ke kāmela ʻokiʻoki Superconducting me ka ʻōlelo hoʻoholo ʻike ʻole ʻia

Ua hana nā mea noiʻi mai ka National Institute of Standards and Technology (NIST) i kahi holomua nui i ka ʻenehana kiʻi ma o ka hana ʻana i kahi kāmela superconducting me kahi 400,000 pika. ʻO kēia hāmeʻa kupaianaha, ka mea e kaena nei he 400 manawa ʻoi aku ka nui o nā pika ma mua o nā kāmela ʻē aʻe o kona ʻano, hiki ke hoʻololi i ka noiʻi ʻepekema a me ke kiʻi biomedical.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana superconducting, hiki i kēia mau kāmela ke hopu i nā hōʻailona māmā loa i hoʻokuʻu ʻia e nā mea lani mamao a i ʻole ka nānā ʻana i nā wahi kikoʻī o ka lolo kanaka. Me ka helu pixel kiʻekiʻe, ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ākea o nā noi hou ma nā ʻano ʻepekema like ʻole.

ʻO ka pahupaʻikiʻi i hoʻomohala ʻia e NIST, aia kahi mākia o nā uea uila ultrathin i hoʻomaloʻo ʻia a kokoke i ka wela ʻole. Hiki i kēia mahana ha'aha'a ke kahe mau o ke au me ke kū'ē'ole a hiki i ka pa'i 'ana o kekahi photon i kekahi o nā uwea. Ma kēlā wahi kikoʻī, hoʻopau ʻia ka superconductivity, hiki ke ʻike i ka photon hanana. Ma ka hoʻohui ʻana i nā wahi a me ka ikaika o nā photon he nui, ua hoʻokumu ʻia kahi kiʻi kikoʻī.

ʻO ka hoʻomaka mua ʻana o nā kāmeʻa superconducting i kaupalena ʻia i nā kaukani pika wale nō, no laila ʻaʻole kūpono ia no nā noi he nui. ʻO ka mea keakea mua i ka hoʻonui ʻana i ka helu pika, ʻo ia ka paʻakikī o ka hoʻopili ʻana i kēlā me kēia pika i ka laina heluhelu o ke kāmela, ʻoiai ʻo nā ʻāpana superconducting e koi ana i nā mahana hana ultralow.

No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, ua noʻonoʻo ka hui noiʻi NIST, me kā lākou mau hoa hana mai NASA's Jet Propulsion Laboratory a me ke Kulanui o Colorado Boulder, i hoʻoholo i kahi hoʻonā akamai. Ua hoʻohui lākou i nā hōʻailona mai nā pika he nui i kekahi mau uea heluhelu heluhelu wela lumi. Ma ka hana ʻana i nā mea ʻike ma kahi o kēia manawa ma lalo o ko lākou paepae kiʻekiʻe, hoʻopau ʻia ka superconductivity i ka wā e paʻi ai kahi photon i kahi pika. ʻIke koke ʻia ka hōʻailona uila e hiki ai ke kiʻi wikiwiki.

Hoʻohana ʻia ka hoʻolālā ʻana o ka pahupaʻikiʻi hou i nā ʻāpana o nā nanowires superconducting, e like me kahi pāʻani tic-tac-toe. Hōʻike kēlā me kēia pika i kahi ʻāpana kūʻokoʻa ma ke kikowaena o nā nanowires kūpaʻa a me ke ākea. Ma ke ana ʻana i nā hōʻailona mai kahi lālani holoʻokoʻa a i ʻole kolamu o nā pika i ka manawa like, ua hōʻemi nui nā mea noiʻi i ka helu o nā uea heluhelu pono.

Ua hiki i ka hui ke hoʻonui wikiwiki i ka helu pika mai 20,000 a i 400,000 kupaianaha i loko o nā pule. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana i nā kāmela me nā ʻumi a i ʻole nā ​​haneli miliona o nā pika e ʻike ʻia hiki ke hiki.

I ka makahiki e hiki mai ana, e kālele ana ka poʻe noiʻi i ka hoʻonui ʻana i ka naʻau o ke kāmela no ka hopu ʻana i nā kiʻi kiʻi a pau. ʻO kēia holomua ka mea e hiki ai i ka pahupaʻikiʻi ke lanakila ma nā hana haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ke kiʻi ʻana i nā galaxies nawaliwali a i ʻole nā ​​​​planeta mamao, e hāʻawi ana i ka computing quantum-photon, a me ke kōkua ʻana i ka noiʻi biomedical ma o ka hoʻohana ʻana i nā kukui infrared kokoke e ʻike i ke kino kanaka.

Mahalo i ka hana hoʻoheheʻe honua a ka hui NIST, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o nā kāmela superconducting kiʻekiʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke kāmele superconducting?

ʻO kahi kāmeʻa superconducting kahi mea hana kiʻi kiʻi kiʻi e hoʻohana ana i ka ʻenehana superconducting e ʻike i nā hōʻailona māmā. Hoʻohana ʻia ia ma ka hoʻoluʻu ʻana i nā uea uila ultrathin a kokoke i ka ʻole ʻole, e ʻae i ke kahe ʻana ʻole o ke au a hiki i ka paʻi ʻana o kahi photon i kekahi o nā uea, e hoʻopau i ka superconductivity a hiki i ka ʻike photon.

He aha nā pōmaikaʻi o ka helu pixel kiʻekiʻe ma kahi kāmela superconducting?

ʻO ka hoʻonui ʻana i ka helu pixel ma kahi kāmela superconducting e hāʻawi i nā pono he nui. Hāʻawi ia i nā kiʻi kiʻi kiʻekiʻe, hoʻomaʻamaʻa i ka hopu ʻana i nā kiʻi kikoʻī a pololei. Hoʻohui ʻia, hoʻonui ka helu pixel kiʻekiʻe i ka hiki o ke kāmela no ka noiʻi ʻepekema, e like me ka nānā ʻana i nā mea lani mamao a i ʻole ke aʻo ʻana i nā wahi kikoʻī o ka lolo kanaka.

Pehea i lanakila ai ka hui noiʻi NIST i ka hoʻopili ʻana i kēlā me kēia pika i ka laina heluhelu o ke kāmela?

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma NIST i kahi ala hou e hoʻoponopono ai i ka pilikia o ka hoʻopili ʻana i kēlā me kēia pika i ka laina heluhelu. Ua hoʻohui lākou i nā hōʻailona mai nā pika he nui i nā uea heluhelu heluhelu lumi lumi, e hōʻemi ana i ka helu o nā pili pono. Ma ka hana ʻana i nā mea ʻike ma lalo iki o ko lākou paepae kiʻekiʻe o kēia manawa, hiki ke ʻike ʻia ka haunaele i hana ʻia e ke kiʻi paʻi kiʻi i kahi pika, e hiki ai ke kiʻi kiʻi maikaʻi.

He aha nā mea hiki ke hoʻohana ʻia o kēia kāmela superconducting?

ʻO ka pahu kiʻi superconducting kiʻekiʻe i hoʻomohala ʻia e NIST he nui nā noi kūpono. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hopu ʻana i nā kiʻi o nā galaxia pōwehiwehi a i ʻole nā ​​hōkū ma waho o ka ʻōnaehana lā ma lalo o nā kukui haʻahaʻa. Eia kekahi, hiki iā ia ke hāʻawi i ka computing quantum e pili ana i ka photon a kōkua i ka noiʻi biomedical ma ka nānā ʻana i ke kino kanaka me ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared kokoke.