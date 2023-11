He ʻIke Hou: Infrared Auroras ma Uranus

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike e pili ana i nā aurora ma Uranus, ka hiku o ka honua ma kā mākou ʻōnaehana solar. ʻOiai ua ʻike ʻia no kekahi manawa ua ʻike ʻo Uranus i nā auroras, ua ʻike mua ʻia kēia mau kukui kūlohelohe ma o ke kukui ultraviolet kiʻekiʻe, ʻaʻole ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe. Eia naʻe, kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy e hōʻike ana i ka ʻike mua ʻana o nā aurora infrared ma Uranus.

Alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Leicester ma UK, ua hoʻohana nā ʻepekema i ka Keck II Telescope ma Hawaii e hopu i kēia mau aurora infrared paʻakikī. Ma ke kālailai ʻana i nā lōʻihi hawewe o ka mālamalama i hoʻopuka ʻia e Uranus, ua hiki iā lākou ke nānā i nā laina hoʻokuʻu e pili ana i kēia mau aurora a aʻo iā lākou me ka spectrograph. Ua hiki ke holomua ma muli o ka hoʻonā kiʻekiʻe i hāʻawi ʻia e ka mea kani NIRSPEC ma ke Keck II Telescope.

ʻO ka mea maʻamau, ua hilinaʻi ka poʻe astronomers i ka loaʻa ʻana o nā mea i hoʻopaʻa ʻia i kapa ʻia ʻo H3+ e ʻike i nā aurora ma nā honua ʻē aʻe. Hoʻopili ka mahana o kēia mau ʻāpana i ko lākou ʻōlinolino, ʻo ia hoʻi ka hāʻawi ʻana i ka ʻike e pili ana i ka nui o ka lewa. I ka hihia o Uranus, ʻo ka piʻi ʻana o ka nui o ka lewa me ka loli ʻole o ka mahana e hōʻike ana i ka hele ʻana o nā aurora infrared. Ma muli o ka nui o ka hydrogen a me ka lewa helium o ka honua, kahi e hoʻopuka ai nā aurora i ka mālamalama i nā lōʻihi nalu infrared.

ʻAʻole wale kēia ʻike e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā auroras ma Uranus akā ua hāpai pū kekahi i nā nīnau e pili ana i ka mahana o nā honua nunui. Ua ʻike ʻia ʻoi aku ka wela o nā honua pilikua kinoea, me Uranus, ma mua o ka wānana ʻia e nā kumu hoʻohālike. Ke manaʻo nei kekahi manaʻo he kuleana ko nā aurora ikaika i ka hana ʻana a me ka hāʻawi hou ʻana i ka wela ma kēia mau honua.

Eia kekahi, he hopena kēia noiʻi no ka noiʻi ʻana i nā pilikua hau ʻē aʻe, me Neptune. ʻO nā mea like ma waena o Uranus a me Neptune, e like me kā lākou unaligned a offset magnetic fields, e hōʻike ana i ka ʻike ʻana i nā aurora infrared ma Uranus hiki ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā mea like ma Neptune. Ua hala paha nā ʻike i hala o Neptune i nā aurora i nā wā hoʻokuʻu nāwaliwali, a hiki i kēia ʻike hou ke hoʻonui i ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana.

Eia kekahi, hiki i ka ʻike hou e pili ana i nā aurora ma Uranus ke kōkua i ka loiloi ʻana i nā exoplanets hiki ke noho ʻia, ʻoi aku ka nui o nā honua sub-Neptune. Nui nā exoplanets i ʻike ʻia i kēia manawa he mau ʻano kino like me Uranus a me Neptune, e hoʻolilo iā lākou i mau moho kūpono no ke aʻo hou ʻana. Ma ke aʻo ʻana i nā aurora o Uranus, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa i nā ʻike i ka lewa a me nā māla magnetic o kēia mau exoplanets a hoʻonui i ko mākou ʻike i ko lākou hiki ke noho.

Eia kekahi, hiki i kēia noiʻi ke kōkua i ko mākou ʻike i ka hoʻohuli geomagnetic ma ka Honua. ʻO ka misalignment kūʻokoʻa o nā koʻi liʻiliʻi a me ka magnetic o Uranus ke kumu o kēia hanana i kēlā me kēia lā ma ka honua. ʻO ke aʻo ʻana i nā hopena o kēia mau hoʻohuli geomagnetic maʻamau ma luna o Uranus hiki ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i nā hopena kūpono o ka hoʻihoʻi ʻana o ka pole magnetic ponoʻī o ka Honua ma nā ʻōnaehana like ʻole e hilinaʻi nei i ke kahua magnetic o ko kākou honua.

ʻO ka mea hope loa, ʻo kēia ʻike ʻana o nā aurora infrared ma Uranus e wehe i nā mea hoihoi hou no ka noiʻi hou aʻe a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka dynamics paʻakikī i loko o kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho.

Nīnau: He aha nā aurora?



A: ʻO Auroras, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā kukui ʻākau a hema paha, ʻo ia nā hōʻike kukui kūlohelohe i hana ʻia i ka wā e hui ai nā ʻāpana i hoʻopiʻi ʻia mai ka lā me nā ʻāpana o ka lewa o ka Honua, e hoʻokuʻu ana i ka mālamalama.

Nīnau: Pehea i ʻike ʻia ai nā aurora infrared ma Uranus?



A: Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ka Telescope Keck II ma Hawaii i lako me ka mea kani NIRSPEC, i hiki ai iā lākou ke kālailai i nā lōʻihi hawewe o ka mālamalama i hoʻopuka ʻia e Uranus a ʻike i ke ʻano o nā aurora infrared.

Nīnau: No ke aha ke ʻano o nā aurora ma Uranus i loko o ka spectrum infrared?



A: ʻO ka hana nui o ka lewa ʻo Uranus, ʻo ia ka hydrogen a me ka helium, ka mea e hoʻopuka ai nā aurora i ka mālamalama i nā lōʻihi hawewe ma waho o ke kiko kikoʻī ʻike ʻia, ʻo ia hoʻi ma ka laulā infrared.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia ʻike no ka noiʻi exoplanet?



A: ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano o nā aurora ma Uranus, i hui pū me nā ʻano like kino ma waena o Uranus, Neptune, a me nā exoplanets he nui, hiki ke kōkua i ka loiloi ʻana i nā exoplanets hiki ke noho ʻia, ʻoi aku ka nui o nā honua sub-Neptune.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ke aʻo ʻana i nā aurora ma Uranus ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻohuli geomagnetic ma ka Honua?



A: Ma ke aʻo ʻana i ka hoʻohuli ʻana o ka geomagnetic maʻamau i hana ʻia ma Uranus ma muli o kāna mau koʻi hoʻololi a me nā koʻi magnetic, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i nā hopena kūpono o ka hoʻohuli ʻana o ka pole magnetic o ka Honua ma nā ʻōnaehana e hilinaʻi nei i ke kahua hoʻokele honua.