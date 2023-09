He Iwi Dinosaur Kakaʻikahi i Loaʻa ʻia he 150 miliona makahiki e kūʻai ʻia ma Paris.

E kūʻai kūʻai ʻia ana kahi iwi Camptosaurus i mālama ʻia, ʻo Barry i kapa aloha ʻia, ma Palika i kēia mahina aʻe. Ua ʻike ʻia ma Wyoming, USA, i ka makahiki 1990, ua hoʻihoʻi mua ʻia ka dinosaur e ka paleontologist Barry James i ka makahiki 2000, no laila kona inoa. ʻO ka mea i hala koke aku nei, ua loaʻa iā Zoic ke kikowaena Italia i ka iwi a hana hou i ka hana hoʻihoʻi hou. ʻO ke ana ʻana he 2.10 mika ke kiʻekiʻe a me 5 mau mika ka lōʻihi, ʻo Barry kahi mea hoʻohālike paʻa loa, me 90% o kona iwi poʻo a me 80% o kona iwi iwi i mālama ʻia.

Wahi a ka mea kūʻai kūʻai aku ʻo Hotel Drouot ʻo Alexandre Giquello, ʻo ka hoʻopiha piha ʻana o Barry he mea loaʻa loa ia. ʻAʻole maʻamau nā ʻano Dinosaur ma ka mākeke noʻeau, me ka liʻiliʻi wale nō ke kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa i kēlā me kēia makahiki. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, i ʻApelila o kēia makahiki, ua kūʻai ʻia kahi iwi nui o Tyrannosaurus Rex nui, nona nā iwi 293 i loaʻa mai ʻekolu mau T-Rex like ʻole, i kūʻai ʻia no $9.4 miliona ma kahi kūʻai kūʻai ma Zurich. Hōʻike kēia i ka hoihoi nui a me ka waiwai i kau ʻia ma ia mau mōʻalihaku.

ʻO ka Camptosaurus kahi dinosaur herbivorous nui i ola i ka wā Jurassic i hala a hiki i ka wā Cretaceous mua. Me ke kumu kūʻai kūʻai kūʻai a Barry a hiki i ka 1.2 miliona euros ($1.98 miliona), ʻo kāna rarity a me ka mālama ʻokoʻa e kōkua i kona waiwai. Hāʻawi kēia kūʻai aku i kahi manawa no ka poʻe ʻoliʻoli paleontology a me nā ʻohi e loaʻa i kahi ʻāpana kupaianaha o ka mōʻaukala kūlohelohe. E hōʻike ʻia ka iwi ma mua o ke kūʻai ʻana, e ʻae ana i ka poʻe hoihoi e kahaha i kēia mea kupanaha 150 miliona mau makahiki.

