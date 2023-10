ʻIke nā Astronomers i ka Wehe ʻana o ka Lekiō wikiwiki loa, e hoʻomālamalama ana i ka mea nalo o ke ao holoʻokoʻa

By

Ua loaʻa i kahi hui o nā astronomers i kahi ʻike hoihoi - ke ʻōlelo nei lākou ua ʻike lākou i ka lele ʻana o ka lekiō wikiwiki loa i ʻike ʻia. ʻO ka pahū, ka mea i ʻike mua ʻia ma Iune 2022 e ka Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) telescope, ua manaʻo ʻia ʻo ia ka mea i hoʻokumu ʻia mai kahi hui o nā galaxies hoʻohui ʻia. ʻO ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia i loko o kēia hanana honua, ua manaʻo ʻia e like me 30 mau makahiki o ka hoʻokuʻu ʻana o ka lā, i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi hapa o ka millisecond.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā kīʻaha i hoʻopili ʻia i ka telescope radio, ua hiki i nā mea noiʻi ke hōʻemi i ke kumu o ka pahū lekiō. A laila hoʻohana lākou i ka European Southern Observatory's Very Large Telescope e ʻimi ai i ke aniani kahi i puka mai ai ka pohā. Ua ʻike ʻia kēia ʻike ʻana i ka manawa mua i ʻike ʻia ai ka pahū o kēia ʻano he ʻoi aku ka ʻoi aku o ka ʻoi aku o ka poha lekiō wikiwiki i ʻike mua ʻia.

ʻO nā lekiō wikiwiki, ʻo ia nā puʻupuʻu pōkole o ka hoʻokuʻu ʻana i ka lekiō ikaika, ua pīhoihoi ka poʻe astronomer no nā makahiki. ʻOiai ma kahi o 50 i kuhikuhi ʻia i kēia manawa, manaʻo ka poʻe ʻepekema he mau kaukani hou e kali nei e ʻike ʻia. Eia kekahi, hōʻike ka haʻawina e hiki i kēia mau pohā ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ana ʻana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO nā ʻano hana i kēia manawa no ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa ua hoʻopuka i nā hopena kū'ē e hoʻohālikelike i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka cosmology. Eia naʻe, manaʻo ka poʻe noiʻi ma hope o kēia ʻike ʻana e hiki i ke aʻo ʻana i nā lekiō wikiwiki ke kōkua i ka hoʻopiha ʻana i nā ʻāpana o ka puzzle. ʻO ke kikoʻī, ma ka nānā ʻana i kēia mau pohā, hiki i nā ʻepekema ke ana i ka mea "nalo" ma waena o nā galaxies a loaʻa ka ʻike pololei i ka nui o ke ao holoʻokoʻa.

Wahi a Polofesa Ryan Shannon, he alakaʻi alakaʻi o ka noiʻi, ʻoi aku ka hapa o ka hapa o nā mea maʻamau i manaʻo ʻia i ke ao holoʻokoʻa i nalowale. Manaʻo ʻia aia kēia mea ma ke ākea ma waena o nā galaxies, akā ʻo kona ʻano laha a wela ka mea paʻakikī ke ʻike me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana maʻamau. Ua kūlike nā ʻike a ka hui me ka hana a ka mea kilokilo ʻo Australian ʻo Jean-Pierre Macquart, ka mea i hōʻike i ka makahiki 2020 e hōʻike ana nā lekiō wikiwiki mamao loa i nā kinoea diffuse ma waena o nā galaxies.

Ua hōʻoia kēia ʻike hou i ka laha ʻana o ka lekiō wikiwiki i ka honua a hōʻike i ko lākou koʻikoʻi kūpono no ke aʻo ʻana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻae ka hui e hiki ana i ka hanauna o nā telescopes i kēia manawa ke hiki i ko lākou palena i ka ʻike ʻana i nā pohā mamao. ʻO ka wā e hiki mai ana, e pono ai nā mea ikaika e wehe i nā mea pohihihi o kēia mau hanana cosmic.

