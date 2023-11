Nā Pōhaku Lewa Hou i ʻike ʻia i Whiz e ka Honua

Ua ʻike hou ʻo NASA i ʻelima mau asteroids i manaʻo ʻia e hui kokoke me ka Honua i nā lā e hiki mai ana. ʻO kēia mau mea lani, ka nui a me ka wikiwiki, ke hāʻawi nei i nā manawa kūpono no nā ʻepekema e aʻo i ka dynamics a me ke ʻano o nā asteroids.

ʻO kekahi o nā pōhaku ākea nui loa ʻo Asteroid 2023 VW5. Me ka laula ma kahi o 89 kapuaʻi, ʻano nui kēia asteroid. Ke ʻeha nei ʻo ia ma ka lewa ma kahi o 40,269 mau kilomita i kēlā me kēia hola. I ka wā kokoke loa, e hele mai ia ma kahi mamao o 1.7 miliona mau kilomita mai ko mākou honua.

ʻO kekahi asteroid kaulana i kapa ʻia ʻo Asteroid 2023 WV. He ʻaneʻane 51 kapuaʻi ka laula o kēia pōhaku ākea a ma ka Honua ma ka lā like me Asteroid 2023 VW5. ʻO kona orbit e lawe iā ia i kahi kokoke o 879,000 mau kilomita, ʻoiai ʻo ia e holo ana ma kahi wikiwiki o 50,598 mau kilomita i kēlā me kēia hola.

Hāʻawi kēia mau hui kokoke i nā ʻepekema i ka manawa e hōʻiliʻili i ka ʻike kikoʻī e pili ana i kēia mau haku mele, nā ʻano, a me nā alahele. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau mea lani, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike i ko lākou kumu a me nā mea hoʻoweliweli e hiki mai ana i ko mākou honua.

NPP:

Nīnau: Ehia mau asteroids i hoʻonohonoho ʻia e hala i ka Honua i nā lā e hiki mai ana?

A: Ua ʻike ʻo NASA i ʻelima mau asteroids e hui kokoke ana me ka Honua.

Nīnau: He aha ka nui o kēia mau asteroids?

A: ʻO ka nui o nā asteroids mai kahi o 51 kapuaʻi a 89 kapuaʻi ka laulā.

Nīnau: He aha ka wikiwiki o kēia mau asteroids?

A: Ke holo nei nā asteroids ma ka wikiwiki mai kahi o 40,269 kilomita i kēlā me kēia hola a i 50,598 mau kilomita i kēlā me kēia hola.

Nīnau: Pehea ka kokoke loa o ka asteroid kokoke i ka Honua?

A: ʻO ka asteroid kokoke loa e hele mai ma kahi mamao o 1.7 miliona mau kilomita mai ka Honua.

Nīnau: He aha ka mea e aʻo ai nā ʻepekema mai ke aʻo ʻana i kēia mau asteroids?

A: Ma ke aʻo ʻana i kēia mau asteroids, hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kā lākou haku mele ʻana, nā ʻano, a me nā alahele, e loaʻa ai nā ʻike i ko lākou kumu a me nā mea hoʻoweliweli i ka Honua.