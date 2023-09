Hoʻohana ʻia ʻo Fibonacci Spiral no ka hoʻokele Lunar

Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema i kahi ala hou no ka hoʻokele mahina, me ka hoʻohana ʻana i ka spiral Fibonacci e helu i nā ʻāpana maikaʻi loa no kahi ʻōnaehana like GPS ma ka Moon. ʻO ke ala hou e kōkua i ka hoʻololi ʻana i ka hoʻokele kaʻa o ka mahina, e hāʻawi ana i ka palapala ʻāina pololei ma muli o ke ʻano ellipsoidal kū hoʻokahi o ka Moon.

Ua hui pū ʻo Kamilla Cziráki, he haumāna geophysics mai ke Kulanui ʻo Eötvös Loránd, me Polofesa Gábor Timár e hoʻohana i ke ʻano o ka mea makemakika Fibonacci e hoʻololi i ka ʻōnaehana GPS o ka Honua no ka mahina. Ua paʻi ʻia kā lākou mau ʻike ma ka puke pai Acta Geodaetica et Geophysica.

Ke hoʻomākaukau nei ke kanaka e hoʻi i ka Moon, aia ka manaʻo i ka ʻimi ʻana i nā ʻano o ka hoʻokele mahina. Malia paha e kōkua ʻia nā kaʻa mahina e hiki mai ana e kahi ʻōnaehana hoʻokele satellite e like me GPS ma ka Honua. Eia naʻe, ʻaʻole noʻonoʻo nā ʻōnaehana GPS i kēia manawa i ke ʻano o ko mākou honua, akā hoʻohana i kahi ellipsoid rotation i kūpono loa i ka geoid.

No ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana polokalamu GPS i ka Moon, pono e wehewehe ʻia nā ʻāpana kikoʻī. ʻO ke ʻano o ka ellipsoid i kūpono loa i ka ʻili o ka mahina a ʻo nā koʻi semi-major a me semi-minor he kumu nui. ʻAʻole pōʻai poʻe pono ke ʻano o ka Moon akā hiki ke hoʻohālikelike ʻia e like me ka ellipsoid kahuli.

Ma kā lākou noiʻi ʻana, ua helu ʻo Cziráki lāua ʻo Timár i nā ʻāpana o ka ellipsoid kahuli i kūpono loa i ke ʻano o ka Moon me ka hoʻohana ʻana i kahi waihona i kapa ʻia ka lunar selenoid. Ua hoʻohana lākou i ka pōʻai Fibonacci e hoʻonohonoho i nā helu laʻana ma ka ʻili o ka Moon, e hoʻonui mālie i ka helu o nā helu sampling e hoʻopaʻa i nā koina.

ʻO ka spiral Fibonacci, kahi ala i hoʻokumu ʻia e ka mea makemakika Leonardo Fibonacci, ua koho ʻia no ka mea hiki ke hoʻokō me ka code maʻalahi a hāʻawi i nā hopena pololei. Ua hoʻohana ʻia kēia ʻano hana i ka Honua, e kūkulu hou ana i kahi hoʻohālikelike maikaʻi o ka WGS84 ellipsoid i hoʻohana ʻia e GPS.

ʻO kēia ala hou i ka hoʻokele mahina e paʻa ana i ka ʻōlelo hoʻohiki no nā mikiona ʻimi mahina e hiki mai ana, e hāʻawi ana i ka palapala palapala kikoʻī e pili ana i ke ʻano kū hoʻokahi o ka Moon. He hana koʻikoʻi ia i ka hoʻololi ʻana i nā ʻōnaehana hoʻokele kaʻa mahina a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i ka ʻili o ka mahina.

