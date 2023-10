ʻIke ʻia e nā Astronomers i ka pahū pohihihi o nā hawewe lekiō mai 8 biliona makahiki aku nei

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou mai CNN.com ua hana ka poʻe astronomers i kahi ʻike hoihoi - ʻo ka ʻike ʻana i kahi pohihihi pohihihi o nā nalu lekiō i lawe i kahi 8 piliona makahiki a hiki i ka Honua. ʻAʻole mamao loa kēia mau lekiō wikiwiki (FRB), akā ʻoi aku ka ikaika.

ʻO nā FRB he mau hawewe lekiō e mau ana no nā milliseconds wale nō. ʻAʻole ʻike ʻia ko lākou kumu, akā ua manaʻo ʻia he extragalactic transient flashes o nā nalu radio. Ua ʻike ʻia kekahi mau FRB he ʻokoʻa ka lōʻihi, me kekahi e hōʻike ana i nā sub-bursts mau microseconds a hiki i nā mea ʻē aʻe ke hoʻomau no kekahi mau kekona.

ʻO ka FRB hou loa i ʻike ʻia, ʻike ʻia ʻo FRB 20220610A, ua ʻike ʻia i kahi ʻōnaehana galaxy host paʻakikī me ka waiwai ʻulaʻula o 1.016 ± 0.002. ʻO ke kumu o kēia mau FRB he kumuhana no ka noʻonoʻo a me nā kumumanaʻo, me ka manaʻo o kekahi e hiki ke hopena i ka hopena o nā pulsar e hui pū ana me nā asteroids i nā ʻōnaehana stellar mamao.

Ua hilinaʻi ka poʻe Astronomers i nā lekiō lekiō e like me ka ASKAP array ma Western Australia e ʻimi a noiʻi i kēia mau pohā kosmic paʻakikī. He koʻikoʻi ko ka hui ASKAP i ka ʻike ʻana i ka FRB o Iune 2022, e kōkua ana i nā mea noiʻi e hoʻoholo i kona kumu. Ua hōʻike ʻia nā ʻike ma hope o ka European Southern Observatory's Very Large Telescope ua ʻoi aku ka ʻelemakule a ʻoi aku ka mamao o ka galaxy kumu o ka FRB ma mua o nā kumu FRB ʻē aʻe i ʻike mua ʻia, he ʻāpana paha ia o kahi hui hui o nā galaxies.

Ua kiʻi nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Tokyo i nā mea like ʻole ma waena o nā FRB a me nā hanana kūlohelohe e like me ke olai a me ka lapalapa o ka lā. ʻOiai ke hōʻike nei nā FRB i nā ʻokoʻa koʻikoʻi mai nā lapalapa o ka lā, kaʻana like lākou me nā ōlaʻi. Kākoʻo kēia ʻike i ke kumumanaʻo e hoʻokumu ʻia nā FRB ma muli o nā "starquakes" e kū ana ma ka ʻili o nā hōkū neutron. Hiki ke kōkua nui ʻia ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā ʻano o ka physics nuklea e ka noiʻi hou ʻana i nā FRB.

He mea pohihihi ke kumu o ka FRB, ʻoiai ua manaʻo ʻia he kumu extraterrestrial paha kekahi o kēia mau pahū. Eia nō naʻe, ʻo ka manaʻo nui e hōʻike ana i ka liʻiliʻi o kekahi mau FRB i hoʻokuʻu ʻia e nā magnetars, ʻo ia nā hōkū neutron me nā māla magnetic ikaika loa.

ʻO ka mea mahalo, hiki i ka loaʻa ʻana o ka FRB he 8 biliona makahiki ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka mea pohihihi o ka mea nalo o ke ao holoʻokoʻa. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka hapalua o nā mea e pono ai i ke ao holoʻokoʻa i kēia lā ua nalowale. ʻO kēia "mea nalowale" i haku ʻia me nā baryons, ka mea maʻamau i hana ʻia me nā protons a me nā neutrons. Ke hele nei nā FRB i kahi mamao loa, hoʻopuehu ʻia kā lākou radiation e kēia mea nalo. Ma ke ana ʻana i nā mamao i kekahi mau FRB, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i ka nui o ke ao holoʻokoʻa a loaʻa paha i kāna mea baryonic i nalowale.

