Ke nānā nei ʻo NASA i ka Asteroid nui e hoʻokokoke ana i ka Honua

Ke nānā pono nei ʻo NASA i ka hoʻokokoke ʻana o kahi asteroid nui i kapa ʻia ʻo 1998 HH49. Ua manaʻo ʻia ʻo ia ka nui o kahi hale ma 600 kapuaʻi, ua hoʻonohonoho ʻia kēia asteroid e lele e ka Honua i ka lā ʻapōpō, ʻOkakopa 17. Me kahi kokoke loa o 1.17 miliona mau kilomita, ua helu ʻo NASA i kēia asteroid i mea pōʻino ma muli o kona nui.

Aia i loko o ka hui Apollo o nā asteroids, ʻo ia ka Honua-kea a hoʻoweliweli paha, 1998 HH49 i ʻike mua ʻia ma ʻApelila 28, 1998. E holo ana ia ma ka wikiwiki o 53,233 mau kilomita i kēlā me kēia hola. Ua loaʻa ka manaʻo o ka papa Apollo o nā asteroids i ka makahiki 2013 i ka wā i pahū ai ka meteor Chelyabinsk, nona kēia pūʻulu, ma luna o ke kūlanakauhale ʻo Chelyabinsk o Rūsia, e hōʻeha nui ana a me nā ʻeha.

No ka loiloi i ka hopena o ka hopena a hoʻomaopopo maikaʻi i ka orbit o kēia mau asteroids kokoke i ka Honua, hoʻohana ʻo NASA i kahi ʻōnaehana maʻalahi i kapa ʻia ʻo Sentry II. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻike kikoʻī o ke kūlana o kahi asteroid ma ka lewa, hōʻike ʻia ka ʻikepili i ka Minor Planet Center, a laila e hānai i kēlā ʻike i loko o ka Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). Hoʻohana ka CNEOS i kēia ʻikepili no ka hoʻokumu ʻana i ka orbit o ka asteroid a puni ka Lā.

Hoʻohana ʻo Sentry II i kahi algorithm kūʻokoʻa e loiloi i nā hiʻohiʻona hopena kūpono a koho maʻalahi i nā wahi kikoʻī i loko o ka ʻāina maopopo ʻole e ʻike i nā hanana haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻAe kēia iā NASA e nānā a nānā i nā asteroids weliweli a hoʻopuka i nā mākaʻikaʻi inā pono.

Ke hoʻomau nei nā ʻino o ka lā a me nā asteroids i ka pōʻino i ko mākou honua, ʻo ka nānā ʻana a me nā ʻōnaehana holomua o NASA e hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi no ka pale ʻana i ka Honua mai nā hopena kūpono.

