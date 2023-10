ʻO ka hui ʻekolu o nā Astronauts: Pioneers of Space Exploration

I ʻOkakopa 1963, ua hoʻolaha ʻo NASA i ke koho ʻana i kāna hui ʻekolu o nā astronauts. Ua koho ʻia kēia poʻe he 14 mai kahi pūʻulu o 720 pūʻali koa a me nā mea noi kīwila, e lilo ia i hui hoʻonaʻauao kiʻekiʻe loa o nā astronauts i kēlā manawa. ʻO kā lākou huakaʻi ka lele ʻana i ka mokulele Gemini noho lua, i hoʻolālā ʻia e hoʻāʻo i nā ʻenehana no ka papahana pae ʻana o Apollo Moon.

ʻO ka mea pōʻino, ʻehā mau lālā o kēia hui i hala ma mua o ka holo ʻana i kā lākou lele mokulele mua. Eia nō naʻe, ua lele nā ​​10 astronauts i ka huina o 18 mau misionari ma nā papahana Gemini a me Apollo. ʻEhiku o lākou i huakaʻi i ka mahina, me ʻehā i loaʻa ka manawa e hele ai ma luna o ka ʻili. Ua lele pū kekahi ʻelele i kahi misionari lōʻihi ma luna o Skylab.

He koʻikoʻi ke kaʻina koho no kēia hui ʻekolu o nā astronauts. Pono nā moho he kama'āina ʻAmelika me ke kēkelē ma ka ʻenekinia a i ʻole ka ʻepekema kino, loaʻa ka ʻike hoʻokele hoʻokolohua a i ʻole 1,000 mau hola o nā mokulele lele, he 34 mau makahiki a ʻoi paha, ʻaʻole ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ʻeono kapuaʻi. Mai nā palapala noi 720 i loaʻa, ua koho ka papa koho i 136 mau moho no ka nānā hou ʻana, a hiki i ka 14 kiʻekiʻe.

Ma ke koho ʻia ʻana, ua hoʻomaʻamaʻa nui ʻia nā astronauts hou a hoʻomaʻamaʻa i nā ʻano like ʻole o ka papahana lewa. Ua loaʻa iā lākou nā hana ʻenehana no ka loaʻa ʻana o ka ʻike ma nā wahi kikoʻī, e like me ka hoʻolālā ʻana o nā mokulele a me nā ʻōnaehana hoʻokele. Ua uhi ʻia kā lākou papa hana i nā kumuhana e like me astronomy, aerodynamics, space medicine, a me geology. Ua hoʻomaʻamaʻa ʻia lākou i ka hoʻomaʻamaʻa ola ʻana ma nā wahi like ʻole, me ka ululāʻau, nā wao nahele, a me ka wai.

Ua hele mai ka 14 astronauts mai nā ʻano like ʻole, me ʻehiku mai ka US Air Force, ʻehā mai ka US Navy, hoʻokahi mai ka US Marine Corps, a me ʻelua mau makaʻāinana me ka ʻike koa. Loaʻa i kēlā me kēia astronaut kā lākou mau haʻawina kūʻokoʻa i ka papahana, e like me Edwin E. "Buzz" Aldrin, ka mea i lilo i ka lua o ka mea hele ma ka mahina i ka manawa o ka misionari Apollo 11.

ʻO ke kolu o ka hui o nā astronauts i hana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua wehe lākou i ke ala no nā misionari e hiki mai ana a hoʻonui i ko mākou ʻike no ka honua.

Nā kumu: NASA