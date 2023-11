ʻO nā ʻike kupanaha mai ka James Webb Telescope o NASA e hāʻawi i nā ʻike hou i ka Galactic Center

Ua kāhāhā hou ʻo James Webb Space Telescope o NASA i ka poʻe astronomers me kāna mau mana ʻokoʻa, i kēia manawa ke hāʻawi nei i kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka enigmatic Sagittarius C (Sgr C) wahi hoku i loko o ka puʻuwai o kā mākou galaxy. Aia ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai ka lua ʻeleʻele nui loa ʻo Sagittarius A ma ke kikowaena o ka Milky Way, ʻo Sgr C kahi mākaʻikaʻi o 500,000 mau hōkū, me ka nānā pono ʻana i ka hōʻiliʻili o nā protostars e ʻaihue i ke kukui.

I loko o kēia kiʻi hoʻokalakupua, ʻo ka ʻōlelo hoʻonā a me ka naʻau o Webb e wehe i nā hiʻohiʻona he nui i ʻike ʻole ʻia ma kēia māhele. "Hōʻike ʻo Webb i ka nui o nā kikoʻī, e ʻae iā mākou e aʻo i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma kēia ʻano kaiapuni ma ke ʻano i hiki ʻole ma mua," wahi a Samuel Crowe, ka mea noiʻi nui a me kahi haumāna lae pua ma ke Kulanui o Virginia. Loaʻa kēia ʻike kupaianaha mai ka nele o ka ʻikepili infrared mua a me nā mana nui o ka telescope Webb.

ʻO kekahi o nā ʻike koʻikoʻi ʻo ka loaʻa ʻana o kahi protostar nui, ʻoi aku ma mua o 30 mau manawa o ka nui o ko mākou Lā, i hoʻopaʻa ʻia i loko o kēia pūʻulu hōkū ʻōpio. ʻOiai ʻo ke ao e hoʻopuni ana i kēia mau protostars he pōʻeleʻele a haʻahaʻa ka poʻe, ʻoiaʻiʻo, ʻo ia kekahi o nā wahi paʻa loa o ka galaxy. Ke keʻakeʻa nei ka mānoanoa o ke ao i ka mālamalama mai nā hōkū e kū ana ma hope o ia, e hana ana i kahi hoʻopunipuni o ka nele.

Ua hopu ʻo Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) i nā hoʻoheheʻe hydrogen ionized e hoʻopuni ana i ka ʻaoʻao lalo o ke ao ʻeleʻele i nā hue cyan ikaika. Ke hoʻohālikelike nei kēia ʻāina hydrogen i nā manaʻo o kēia manawa, ʻoiai ʻoi aku ia ma mua o ka mea i ʻike mua ʻia. Ke kū nei ka poʻe Astronomers i ka hana koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu a me ka mana o kēia māhele hydrogen lōʻihi.

Aia kekahi enigma hoihoi i loko o nā hale i hoʻopuehu ʻia e like me ka nila i loko o ka hydrogen ionized, e koi ana i ka hoʻokolokolo hou. ʻO Rubén Fedriani, he mea noiʻi hui o ka papahana ma Instituto Astrofísica de Andalucía ma Sepania, e wehewehe ana i ke kikowaena galactic he "wahi piha, haunaele," kahi e hoʻokumu ai nā ao kinoea kiʻekiʻe i nā hōkū e launa pū me ke kinoea a puni ma o kā lākou kahe ʻana. , a me ka radiation.

Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi i hūnā ʻia i loko o ka lani lani, ʻo ka James Webb Telescope i ʻike ʻia mai ka puʻuwai o kā mākou galaxy e hāʻawi i nā manawa like ʻole e ʻimi hou i nā mea huna o ka honua. Aia ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua aku, hāʻawi ke kikowaena galactic i nā hōkū hōkū me ka nānā kokoke loa i nā hōkū pākahi, e hoʻomālamalama ana i ke kaʻina hana paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me kona hilinaʻi ʻana i ka honua honua kūʻokoʻa. Me kēlā me kēia hōʻike, ʻo ka Webb telescope e hoʻokaʻawale i ke ala no ka ʻike hohonu ʻana i ko mākou ao.