ʻElima mau Asteroids i hoʻonohonoho ʻia e hala i ka honua ma kahi kokoke loa, e like me ka NASA

Ua ʻike ʻo NASA i ʻelima mau asteroids i manaʻo ʻia e hele kokoke mai i ka Honua i ka wā e hiki mai ana. Mai ka 20 kapuaʻi a 1050 kapuaʻi ka laulā, e hoʻokokoke loa ana kēia mau asteroids i ko mākou honua.

ʻO ka asteroid mua, e ana ana ma kahi o 20 kapuaʻi ka laulā, e hele ana ma kahi mamao ma kahi o 352,000 mile mai ka Honua. E holo ana kēia asteroid liʻiliʻi ma ka wikiwiki o 11,000 mau mile i kēlā me kēia hola.

ʻOi aku ka nui o ka lua o ka asteroid, me ka laulā ma kahi o 330 kapuaʻi. E kaalo ana ma kahi mamao ma kahi o 0.34 mau ʻāpana hōkū (AU), a i ʻole 31 miliona mau mile. ʻO ka wikiwiki o kēia asteroid aia ma kahi o 21,000 mau mile i kēlā me kēia hola.

ʻO ke kolu o ka asteroid, e ana ana ma kahi o 525 kapuaʻi ka laulā, e hele mai ana i loko o 0.048 AU (ma kahi o 4.5 miliona mau mile) o ka Honua. Manaʻo ʻia e loaʻa ka māmā ma kahi o 4,800 mau mile i kēlā me kēia hola.

ʻO ka ʻehā asteroid ka mea nui loa ma waena o ka hui, me ka laulā o 1050 kapuaʻi. E hele ana ia ma kahi mamao ma kahi o 0.04 AU (ma kahi o 3.7 miliona mau mile). He 15,000 mile ka māmā o kēia asteroid i kēlā me kēia hola.

ʻO ka hope, e hele mai ana ka ʻelima asteroid, e ana ana ma kahi o 65 kapuaʻi ka laula, i loko o 0.079 AU (ma kahi o 7.4 miliona mau mile) o ka Honua. E holo ana ma kahi o 10,000 mile i ka hola.

ʻOiai e hele kokoke ana kēia mau asteroids i ka Honua, ʻaʻohe kumu e hopohopo ai no ka mea ʻaʻohe o lākou e hoʻoweliweli i ka hui ʻana. Ke nānā mau nei ʻo NASA i nā asteroids e ʻimi i ko lākou ala a nānā i nā pilikia e hiki mai ana i ko mākou honua.

- Astronomical Unit (AU): kahi ʻāpana o ka lōʻihi i hoʻohana ʻia i ka ʻike kilokilo, e like me ka awelika mamao ma waena o ka Honua a me ka Lā (ma kahi o 93 miliona mau mile a i ʻole 150 miliona mau kilomita)

– Ka Māmā o ka Māmā: ʻo ka māmā holo o ka mālamalama i loko o kahi hakahaka, ma kahi o 299,792 kilomita i kekona a i ʻole 186,282 mau mile i kekona.