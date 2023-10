ʻElima mau Asteroids e hala i ka Honua ma kahi kokoke: ka wikiwiki, ka nui, a me nā mea hou aku

Ua hōʻike hou ʻo NASA i ʻelima mau asteroids e hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua a e hala koke i ka honua. ʻO ka wikiwiki, ka nui, ka mamao, a me nā kikoʻī ʻē aʻe o kēia mau asteroids he mea hoihoi loa.

ʻO kekahi o nā asteroids, i kapa ʻia ʻo Asteroid 2023 TK15, ke manaʻo ʻia e hala i ka Honua i kēia lā, ʻOkakopa 20. ʻO ka mea e ʻoi aku ka kupaianaha, ʻo ia i kona wā e hoʻokokoke mai ai, e hoʻokokoke mai ia i ko kākou honua ma mua o ka mahina ponoʻī. ʻO ka mamao ma waena o Asteroid 2023 TK15 a me ka Honua he 380,000 mau kilomita. He 79,022 kilomika i kēlā me kēia hola ke holo nei kēia pōhaku ākea ma kahi o 75 kapuaʻi ka laulā.

ʻO kekahi asteroid ma ka papa inoa ʻo Asteroid 2020 UR, ʻoi aku ka liʻiliʻi me ka laulā o 29 kapuaʻi wale nō. Ua hoʻonohonoho ʻia e hala i ka Honua ma ʻOkakopa 20, a ʻo kona ʻōpuni e lawe iā ia ma kahi kokoke i 2.2 miliona mau kilomita i ka ili o ko kākou honua. Ua ʻōlelo ʻo NASA e neʻe ana kēia asteroid i ka wikiwiki ma kahi o 46,490 mau kilomita i kēlā me kēia hola.

ʻOiai he mea weliweli paha kēia mau ala kokoke, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole kekahi o kēia mau asteroids e hoʻoweliweli i ka Honua. E hele wale lākou a hoʻomau i kā lākou huakaʻi ma ke ākea. ʻO ke aʻo ʻana a me ka nānā ʻana o ia mau mea lani e hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i kā mākou ʻōnaehana solar a me kāna mau hana.

ʻO nā hōʻike a NASA e pili ana i kēia mau asteroids ʻelima e hōʻike ana i ka hoʻomau ʻana e nānā a nānā i nā mea kokoke i ka Honua. Ma o ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka nānā ʻana, hiki i nā ʻepekema ke hoʻonui i ko mākou ʻike o ka cosmos a hiki ke hoʻomohala i nā hoʻolālā e pale aku i ko mākou honua mai nā hoʻoweliweli e hiki mai ana.

Nā kumu: NASA