Holo ʻo NASA i ka Asteroid 2023 RD15 e hoʻokokoke ana i ka Honua

Ke nānā mau nei ʻo NASA i nā asteroids e mālama i ka Honua a loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o kā lākou ʻano. I kēia mau lā, ke nānā nei lākou i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo 2023 RD15, ka mea i manaʻo ʻia e hala e ko kākou honua i ka lā 24 Kepakemapa.

Wahi a ka NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), ua like kēia asteroid me ka nui o ka hale, me ka laulā o 46 kapuaʻi. No ka hui Aten o nā asteroids, ʻo ia hoʻi nā Near-Earth Asteroids (NEAs) e hui ana i ka orbit o ka Honua. He liʻiliʻi ko kēia mau asteroids ma mua o ko ka Honua. Ua hoʻokumu ʻia ka huaʻōlelo "Aten" mai ka loaʻa ʻana o ka asteroid 2062 Aten e ka astronomer Eleanor Helin i ka makahiki 1976.

ʻO ka hoʻokokoke kokoke loa o ka asteroid 2023 RD15 i ka Honua he 1.43 miliona mau kilomita. He 17,917 kilomika i kēlā me kēia hola ke holo nei. ʻOiai ʻo kona kokoke, ua hoʻoholo ʻo NASA ʻaʻole hiki i kēia asteroid ke hoʻoweliweli i ko mākou honua ma muli o kona nui.

I mea e nānā ai a loiloi i ka hopena o NEA, ua hoʻomohala ʻo NASA i kahi algorithm e nānā ana i ka hopena o ka hanauna hou i kapa ʻia ʻo Sentry-II. ʻAe kēia i nā astronomers e wānana maikaʻi i nā orbits o nā asteroids a loiloi i ko lākou mau pilikia.

ʻO ka nānā mau ʻana a me ke aʻo ʻana o nā asteroids e NASA he mea koʻikoʻi ia no ka ʻike ʻana i nā mea hoʻoweliweli a hana i nā hana pale inā pono. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili nānā a kaʻana like me ke kaiāulu ʻepekema, hoʻonui ʻo NASA i ko mākou ʻike i kēia mau kino lani a mālama i ka Honua mai ka luku ʻana.

Sources:

- Ke kikowaena NASA no nā haʻawina mea kokoke i ka honua (CNEOS)

– HT ʻenehana