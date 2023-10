Hoʻomālamalama ʻo Superdeep Diamonds kahiko i ka hoʻokumu ʻana o Supercontinent

Ua hoʻopaʻa ʻia kahi hui o ka poʻe loea i nā daimana superdeep kahiko mai nā mines ma Brazil a me ʻApelika Komohana, e hoʻomālamalama hou ana i ka hoʻokumu ʻana, hoʻokūpaʻa, a me ka neʻe ʻana o nā supercontinents. ʻO kēia mau daimana, i hoʻokumu ʻia ma waena o 650 a me 450 miliona mau makahiki i hala ma lalo o ka supercontinent Gondwana, hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka ulu ʻana o nā ʻāina i ka wā mua o ke ola paʻakikī ma ka Honua.

Hiki i nā daimana, i hoʻokumu ʻia he mau miliona a mau piliona makahiki aku nei, hiki ke hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ka ʻaʻahu o ka Honua. ʻO lākou kekahi o nā mineral liʻiliʻi e hiki ke ola a hoʻopaʻa i nā pōʻai kahiko o ka hana ʻana a me ka luku ʻana i nā supercontinents. ʻO ka nānā ʻana o kēia mau daimana hohonu i hōʻike ʻia i nā kaʻina geologic i ʻike ʻole ʻia a me kā lākou kuleana i ka ulu ʻana o nā supercontinent e like me Gondwana.

ʻO ka hui o ka poʻe loea, i alakaʻi ʻia e Kauka Suzette Timmerman o ke Kulanui o Bern ma Switzerland, i hoʻopaʻa i nā daimana i hoʻokumu ʻia ma lalo o Gondwana. Ua ʻike lākou ua hana ʻia nā daimana i ka uhi ʻana o ka supercontinent i ka Pole Hema ma waena o 650 a me 450 miliona mau makahiki i hala. Ua lilo nā pōhaku hoʻokipa i nā daimana i ka wā o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ke daimana, ka lawe ʻana i nā mea aahu a me nā daimana, e kōkua maikaʻi ana i ka ulu ʻana o ka supercontinent mai lalo.

Ma kahi o 120 miliona mau makahiki i hala aku nei, ua hoʻomaka ʻo Gondwana e kaʻawale, ka hopena i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā moana i kēia manawa e like me ka Atlantika. ʻO nā daimana, e lawe ana i nā mea i hoʻopili ʻia o ka pōhaku hoʻokipa, ua lawe ʻia i ka ʻili o ka Honua i ka wā o ka lua pele ikaika ma kahi o 90 miliona mau makahiki i hala. Ua hiki mai kēia mau pele ma nā ʻāpana ʻāina o Brazil a me ʻApelika Komohana, kahi ʻāpana o Gondwana.

ʻO ke aʻo ʻana i kēia mau daimana hohonu loa i hāʻawi i nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana o nā ʻāina, i ka hopena i ka hoʻomaka ʻana o ke ola ma ka Honua. ʻO ka moʻolelo paʻakikī o kēia mau daimana e hōʻike ana ua huakaʻi lākou ma ka ʻaoʻao a ākea i loko o ka Honua, e ʻimi ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o ka supercontinent. Hōʻike kēia noiʻi i ke kuleana nui o nā daimana i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu a me ka neʻe ʻana o nā ʻāina.

Ke hoʻomau nei nā hoʻokolohua a me nā loiloi o ka hoʻopili daimana ma ke Kulanui o Witwatersrand ma ʻApelika Hema, kahi e kūkulu ʻia ai kahi lab isotope hou a me nā ʻano hana. Ke manaʻo nei ka noiʻi e hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka ulu ʻana a me ka neʻe ʻana o nā ʻāina, a me ko lākou koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻomau ʻana o ke ola ma ka Honua.

