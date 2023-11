Hoʻoholo nā ʻepekema ʻepekema i ka mea pohihihi he mau kenekulia ma hope o ka uahi poni mai ke gula pahū

Ua ʻike hope nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui o Bristol i ka mea huna lōʻihi ma hope o ka uahi poni i hana ʻia i ka wā e hoʻoulu ai i ke gula, ka mea pahū kiʻekiʻe mua loa o ka honua. Hōʻike kēia ʻike i ka hoʻonā ʻana o kahi puʻupuʻu alchemy 400 mau makahiki i hoʻowalewale i nā mea noiʻi no nā kenekulia.

ʻO ke gula Fulminating, kahi pūhui i ʻike ʻia e nā alchemists i ke kenekulia 16, ua haku ʻia me nā pūhui like ʻole, me ka ammonia ke kumu mua o kona mana pahū. ʻO ka mea nui, ua ʻike ʻo Sebald Schwaertzer, ka mea hoʻomaʻamaʻa Kelemania i ka uahi ʻulaʻula ʻulaʻula i hoʻopuka ʻia e kēia mea pahū i ka makahiki 1585, e hoʻāla ana i ka ʻimi i waena o nā chemists i nā makahiki.

ʻOiai ua ʻike ʻia ke ʻano kemika o ke gula fulminating no ka manawa lōʻihi, ʻo ke kumu ma hope o ka uahi poni he mea pohihihi. ʻOiai ua manaʻo mua ʻia ua kōkua nā nanoparticles gula i kona waihoʻoluʻu, ua nele kēia kuhiakau i nā hōʻike paʻa. Eia naʻe, ʻo Professor Simon Hall a me kāna Ph.D. ua hōʻoia ʻo Jan Maurycy Uszko mai ke Kulanui o Bristol i kēia manaʻo.

No ka noiʻi ʻana, ua hana ka hui noiʻi i ke gula fulminating a hoʻopau pono i nā laʻana 5mg ma ka alumini alumini. Ua hōʻiliʻili lākou i ka uahi me ka hoʻohana ʻana i nā meshes keleawe a nānā ʻia ma lalo o kahi microscope electron transmission. Ua hōʻike ʻia ka ʻikepili i ka hiki ʻana o nā nanoparticles gula spherical, no laila e hōʻoia ana i ke kuleana o ke gula i ka hana ʻana i ka uahi poni enigmatic.

Me ka pau ʻana o kēia puʻupuʻu mōʻaukala, ke hoʻolālā nei ʻo Polofesa Hall a me kāna hui e hoʻohana i ke ʻano hana like e aʻo ai i nā waiwai o nā ao i hana ʻia e nā fulminates metala ʻē aʻe, e like me ka platinum, ke kālā, ke kēpau, a me ka mercury. Hōʻike kēia mau mea i nā mea pohihihi i ʻike ʻole ʻia.

Hiki ke kiʻi ʻia ka pepa noiʻi i kapa ʻia ʻo "Explosive Chrysopoeia" ma ka server preprint arXiv.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke gula fulminating?

ʻO Fulminating gula ka mea pahū kiʻekiʻe mua loa o ka honua. He pūhui ia i ʻike ʻia e ka poʻe alchemist i ke kenekulia 16, i haku mua ʻia me nā pūhui like ʻole me ka ammonia e pāʻani nui ana i kona mana pahū.

No ke aha e hoʻopuka ai ke gula fulminating i ka uahi poni?

No nā kenekulia, ua noʻonoʻo ka poʻe akamai i ke kumu o ka uahi poni i hana ʻia i ka wā e pahū ai ke gula. ʻO ka noiʻi hou ma ke Kulanui o Bristol ua hōʻoia ʻo ka waihoʻoluʻu ʻulaʻula ma muli o ka loaʻa ʻana o nā nanoparticles gula spherical i ka uahi.

ʻO wai ka mea i ʻike i ka uahi ʻulaʻula mai ke gula piha?

I ka makahiki 1585, ua ʻike mua ʻo Sebald Schwaertzer ka mea kākau ʻōlelo Kelemania i ka uahi poni i hoʻokuʻu ʻia e ke gula fulminating i ka wā o ka pahū.

He aha nā hoʻolālā noiʻi e hiki mai ana a Profesor Simon Hall a me kāna hui?

Ma hope o ka hoʻonā ʻana o ka pohihihi o ka uahi poni mai ke gula fulminating, ke hoʻolālā nei ʻo Professor Simon Hall a me kāna hui e hoʻohana i kā lākou ʻano hana e noiʻi i ke ʻano o nā ao i hana ʻia e nā fulminates metala ʻē aʻe, me ka platinum, ke kālā, ke kēpau, a me ka mercury.

Ma hea e hiki ai iaʻu ke komo i ka pepa noiʻi?

Hiki ke loaʻa ka pepa noiʻi i kapa ʻia ʻo "Explosive Chrysopoeia" ma ka server preprint arXiv (URL: https://arxiv.org/).