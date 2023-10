Ua ʻike ʻia nā pilina hou ma waena o ka māmā a me ka mīkini: wehe i ka hui kumu

ʻO ke kauka Holani ʻo Christiaan Huygens, ʻoiai ʻaʻole i ʻike nui ʻia, ua waiho ʻo ia i kahi hōʻailona indelible ma nā kahua o ka optics a me ka mechanics classical i ka hopena o ke kenekulia 17. Ua hoʻololi kona manaʻo nalu o ka māmā i nā optics kino, ʻoiai ʻo kāna mea i hana ai i ka uaki pendulum i lilo i mea mālama manawa kūpono loa no kahi kokoke i ʻekolu mau kenekulia. I kēia mau lā, ua ʻimi nā physicists ma Stevens Institute of Technology i ka hana a Huygens ma nā pendulums mai ka makahiki 1673 a ua ʻike i nā pilina kahaha ma waena o nā waiwai o nā ʻōnaehana māmā a me nā mīkini.

Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana mechanical Huygens ma ke ʻano he kumu, ua noiʻi nā mea noiʻi i ʻelua mau hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka mālamalama: polarization a me ka entanglement maʻamau. Hāʻawi kēia mau waiwai i nā ʻike i ke ʻano ʻelua o ka mālamalama, hiki ke hoʻomaopopo ʻia e like me nā nalu a me nā ʻāpana. ʻOiai ʻo ka quantum realm e hopu pinepine i ka limelight i nā kūkākūkā e pili ana i ka entanglement, ua hoʻomālamalama nā ʻike a ka hui i kahi pilina ma waena o nā manaʻo hawewe-particle ma nā nalu māmā a me nā ʻōnaehana mechanical.

ʻO ka hoʻopili maʻamau e pili ana i ka hoʻopili ʻana ma waena o nā waiwai mea me ka noʻonoʻo ʻole i ko lākou mau kūlana maopopo ʻole ma mua o ke ana ʻana. ʻO ka polarization, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hōʻike i ka waiwai kuhikuhi o ka oscillation o ka nalu māmā. Ma ka mālama ʻana i ka māmā ma ke ʻano he ʻōnaehana mīkini, ʻike maikaʻi ka hui iā ia a hoʻohana i nā hoʻohālikelike kino i hoʻokumu ʻia e wehewehe i kāna ʻano. Ma kēia ʻimi ʻana, ua ʻike lākou ua pili pololei ke degere o ka polarization i ka hoʻopili ʻana i ka vector-space. Ke piʻi aʻe nei kekahi ʻāpana, e emi ana ka mea ʻē aʻe, e hiki ai ke hoʻohālikelike i nā pae entanglement mai nā pae polarization a me ka hope.

ʻAʻole maʻalahi kēia noiʻi ʻāina i ko mākou ʻike ʻana i ke ao kino akā ʻike pū kekahi i nā pilina koʻikoʻi ma waena o nā kānāwai pili ʻole. Ma ka wehewehe ʻana i ka pilina ma waena o ka māmā a me ka mechanics ma o ka lens o ka hana a Huygens, hāʻawi ka haʻawina i nā holomua ma nā optics a me nā mechanics classical.

