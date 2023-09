Ka Manaʻo o ka Mea Kiʻi: Nā kikoʻī i ʻike hou ʻia ma nā kiʻi pena hoʻolewa kahiko o ʻAigupita

Ua wehe nā mea noiʻi mai CNRS, Sorbonne University, a me Université Grenoble Alpes i nā kikoʻī huna i nā kiʻi pena hoʻolewa kahiko o ʻAigupita, e hoʻomālamalama ana i nā ʻenehana a me nā hana hana o ia manawa. Ke hana pū nei me ka Egyptian Ministry of Antiquities a me ke Kulanui o Liège, ua hoʻohana ka hui i nā mea paahana no ka nānā ʻana a me ke kiʻi kiʻi nondestructive in situ, e hōʻike ana i nā hoʻololi ʻike ʻole i hana ʻia i ka wā o ka hana ʻana o nā mea hana.

Ua loaʻa nā kiʻi pena i nīnau ʻia, mai ka makahiki 1,400 a me 1,200 BC, ma nā hale kupapaʻu o Nakhtamon a me Menna ma Luxor. Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻololi a hoʻopā ʻia kekahi mau mea o nā kiʻi pena, ʻoiai ʻaʻole ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe. No ka laʻana, ʻo ke poʻo, ka lei, a me ke koʻokoʻo i ke kiʻi o Ramses II he mau hoʻoponopono koʻikoʻi. Pēlā nō, ua hoʻololi ʻia ke kūlana a me ka waihoʻoluʻu o kahi lima i kahi hiʻohiʻona o ka hoʻomana i ka hale kupapaʻu o Menna.

Hoʻopiʻi kēia mau mea i ʻike ʻia i ka manaʻo he ʻano kūlana a paʻa loa ke kiʻi kahiko o ʻAigupita. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hana ʻia kēia mau hoʻololi ma muli o ke noi a nā komisina a i ʻole ma muli o nā hiʻohiʻona ulu a nā mea pena. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā hāmeʻa lawe lima, me ka nānā ʻana i nā kemika, nā hana hou kikohoʻe 3D, photogrammetry, a me nā kiʻi macro, hiki i ka hui ke hoʻihoʻi hou i nā hue kumu o nā kiʻi pena a hōʻike i ka ʻike ikaika o kēia mau mea hana.

Hōʻike kēia haʻawina i ka hoʻomaka wale ʻana o ka noiʻi ʻana o nā mea noiʻi i ka hana kiʻi kahiko o ʻAigupita. ʻO kā lākou pahuhopu i ka wā e hiki mai ana, ʻo ia ke kālailai ʻana i nā kiʻi pena ʻē aʻe no ka ʻimi ʻana i nā hōʻike hou aʻe o ka hana a me nā ʻike kiʻi o nā mea kākau kiʻi kiʻi kahiko o ʻAigupita.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia papahana noiʻi ma ka puke pai PLOS ONE.

