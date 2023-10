STS-58: Ke alakaʻi ʻana i ka noiʻi ʻepekema ola ma ka lewa

Ma ʻOkakopa 18, 1993, ua hoʻomaka ʻo Columbia i ka huakaʻi STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Ua manaʻo kēia misionari e holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka physiological i ka lele mokulele ma o ke ʻano o nā hoʻokolohua ʻokiʻoki. ʻO nā hui ʻehiku o STS-58, ʻo ia ka Luna Hoʻokele John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Payload Commander Dr. M. Rhea Seddon, Mission Specialists William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , a me Kauka Kauka Martin J. Fettman.

ʻO ka pahuhopu nui o ka misionari ke aʻo ʻana i nā ʻōnaehana cardiovascular, pulmonary, regulatory, neurovestibular, a me musculoskeletal system e loaʻa ai nā ʻike i nā pane physiological i ka lele mokulele. I loko o nā lā he 14, ua hana ka poʻe holo moku i 14 mau hoʻokolohua, me ʻewalu o lākou e pili ana i nā astronauts ma ke ʻano he mau kumuhana hoʻāʻo a ʻo ke koena ʻeono e hoʻohana ana i nā ʻiole laboratory.

No ka hoʻonui ʻana i ka hoʻihoʻi ʻepekema no nā mea noiʻi nui, ua māhele ʻia ka mikiona Spacelab-4 mua, i hoʻopaʻa ʻia, i ʻelua mau misionari. ʻO kēia misionari STS-58, ʻo ia ka ʻāpana ʻelua, ua kapa ʻia ʻo SLS-2. ʻO ka mikiona SLS-1 mua i hana ʻia i Iune 1991 a ua komo i ʻeiwa mau hoʻokolohua i alakaʻi ʻia e kahi hui ʻehiku mau lālā.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele mokulele ʻo Columbia mai Kennedy Space Center ma Florida, e hoʻokō ana i ka hoʻokuʻu 15 o kona ola ʻana. Ua hana ka poʻe holo moku i ka module Spacelab, i kau ʻia ma ke kaʻa uku uku o ka moku. Ua hoʻomohala ʻia kēia module e ka European Space Agency (ESA) a ua hoʻohana pū ʻia i nā mikiona mua.

Pono nā hoʻokolohua ma STS-58 i nā poʻe ohua e hōʻiliʻili a hoʻopaʻa i ka ʻikepili nui, ma mua a ma ka wā o ka misionari. No ka laʻana, ua hoʻopaʻa ʻia ʻo Lucid lāua ʻo Fettman i nā catheters ma ko lāua mau lima lima i loko o ko lāua mau puʻuwai e ana pololei i ka hopena o ke kaumaha ʻole i ke kaomi venous waena. Ua aʻo pū ka poʻe holo moku i ka hoʻololi ʻana i ka mīkini sensory, me ka hoʻohana ʻana i ka dome kaʻa me nā kiko kala a me kahi noho kaʻa e ana i ka ʻike a nā astronauts a me nā reflexes i ke kaumaha ʻole.

Ma waho aʻe o nā hoʻokolohua ʻepekema, hana ka poʻe holo i nā hana ʻē aʻe, e like me ke komo ʻana i ka Extended Duration Orbiter Medical Program a me ke kamaʻilio ʻana me nā poʻe ma ka honua ma o ka Shuttle Amateur Radio Experiment. Ua lawe pū lākou i ka manawa e hopu ai ma mua o 4,000 mau kiʻi o ka Honua ma lalo.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka misionari STS-58 kahi mea nui i ka noiʻi ʻepekema ola i mālama ʻia ma ka lewa. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka physiological i ka lele mokulele a hoʻomākaukau i ke ala no nā misionari e hiki mai ana a me nā hoʻokolohua ma kēia kahua.

Sources:

– NASA

– ʻElepa Space Agency