He aha kāu e hana ai inā loaʻa ʻoe i kahi ʻāwīwī

I kēia mau lā, ua nui nā make pōʻino ma muli o ka ʻā ʻana o ke au ma ke Kai Kūʻono. ʻO nā ʻauʻau wai ikaika, haiki i hiki ke huki i ka poʻe ʻauʻau mai ke kahakai. Nui ka poʻe e hopohopo i ka wā e paʻa ai i ke au, a hiki i ka luhi, a i kekahi manawa, make.

Inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho i kēia kūlana, he mea koʻikoʻi ia e noho mālie a pale aku i ka hakakā ʻana i kēia manawa. ʻO ka mea mua e hoʻomanaʻo ai, ʻaʻole ia e hopohopo. Akā, e mālama i kou ikehu a ʻauʻau like me ke kahakai, e hahai ana i ke au. I ka wā i hoʻomaʻemaʻe ai ʻoe i ke au, a laila hiki iā ʻoe ke ʻau ma ka diagonal i ke kahakai.

ʻO ka noho mālie a me ka ʻike ʻana i ka mea e hana ai i ke au rip hiki ke hoʻololi nui. Hiki i nā ʻike pilikino, e like me ka hālāwai ʻana o ka mea kākau i kona wā ʻōpiopio, hiki ke kōkua i ka hoʻomākaukau ʻana i kēlā me kēia kūlana. Ma ka noho mālie, ua hiki i ka mea kākau ke alakaʻi iā lāua iho a me kekahi hoa hoʻi i uka me ka maluhia.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka hiki ʻana o ke au i waho o ke kai, i kekahi manawa a hiki i nā haneli anana, ma muli o nā kūlana. Eia naʻe, ma ka hahai ʻana i ke ala i ʻōlelo ʻia, hiki i ka poʻe ʻauʻau ke hoʻonui i ko lākou kūlana ola.

He aha ka hana inā huki ʻia e kahi kaʻa ʻaʻole i kaha ʻia

ʻO ka huki ʻia ʻana e kahi kaʻa i hōʻailona ʻole ʻia he mea pilikia. Me ka piʻi ʻana o nā mea hoʻopunipuni, pono ia e mālama i ka mālama ʻana i kou palekana. Inā manaʻo ʻoe ʻaʻole paha he mākaʻi kūpono ke kaʻa i hōʻailona ʻole ʻia, aia kekahi mau hana e hiki ai iā ʻoe ke hana.

ʻO ka mua, e hoʻomaopopo ua ʻike ʻoe e huki ʻia ana ʻoe. Hiki iā ʻoe ke hoʻokō i kēia ma ke kau ʻana i kāu mau flashers. Ma ke ala nui, ʻōlelo ʻia e huki i ka ʻaoʻao ʻākau loa a holo i ka palena wikiwiki, e ʻae ana i ka luna e hahai ma hope ou.

A laila, he mea naʻauao ke kelepona iā 911 a haʻi iā lākou i ke kūlana. E wehewehe i ke kaʻa i kaha ʻole ʻia a hōʻoia inā he mākaʻi maoli ia. Hiki iā lākou ke noi i kāu kikoʻī wahi e hāʻawi i kahi pane pololei.

Inā ho'oholo 'ia ke kūlana he hewa 'ole a 'ike 'ole 'oe i ka palekana, pono 'oe e ka'a i ke ke'ena makai kokoke loa. I ka holo ʻana, e mālama i ka 911 ma ka laina e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana i ke kamaʻilio a me ke kōkua.

He mea koʻikoʻi ka noho makaʻala ʻana i kēia ao, kahi e kū ai nā hana hoʻopunipuni a me nā hana hoʻopunipuni. Hiki ke kōkua i ka mālama ʻana iā ʻoe iho mai nā pōʻino.

Noho Palekana ʻOiai ke Kaʻa ʻana ma hope o nā kaʻa e hali ana i nā lāʻau

I ke kaʻa ʻana, pono e makaʻala i nā pōʻino ma ke alanui. Aia kēia me ka makaʻala i ke kaʻa ʻana ma hope o nā kaʻa e lawe ana i nā lāʻau nui. ʻO kahi hanana pōʻino e pili ana i kahi lāʻau i hoʻokuʻu ʻia i ke komo ʻana i ka pale makani o kahi kaʻa e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o nā hana mālama.

Inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho e kaʻa ana ma hope o kahi kaʻa e lawe ana i nā lāʻau, pono e hoʻololi koke i nā alahele a pale i ka hahai ʻana. Ma ka hana ʻana i kahi mamao palekana, hiki iā ʻoe ke hōʻemi i ka pilikia o ka hemo ʻana o nā mea a hiki i nā pōʻino.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā pōʻino a me ka hana ʻana i nā hana e hiki ke kōkua i ka hōʻoia ʻana i kou palekana ma ke alanui.

Palekana iā ʻoe iho mai nā hoʻopunipuni kelepona

I ka makahiki kikohoʻe, ke ʻimi mau nei nā scammers i nā ala hou e hoʻopunipuni ai i nā kānaka a loaʻa i ka ʻike pili. He mea koʻikoʻi ka pale ʻana iā ʻoe iho mai nā hoʻopunipuni kelepona i ka mālama ʻana i kāu pilikino a me ka palekana.

ʻO kekahi lula koʻikoʻi ʻo ka hāʻawi ʻole ʻana i kekahi ʻike pili i ka pane ʻana i kahi kelepona komo. Hoʻopili pinepine nā Scammers i nā hui kāleka hōʻaiʻē a noi i nā kikoʻī pilikino. He mea nui e kaʻana like i ka ʻike me nā kumu hilinaʻi ma ke kelepona i waho.

ʻO ka noho makaʻala a makaʻala i ka wā e loaʻa ai nā kelepona hiki ke kōkua i ka pale ʻana i ka hāʻule ʻana i nā scams a pale i kou pilikino.

Mālama i kāu kelepona me ka holoi mamao

Loaʻa i nā smartphones ka waiwai o ka ʻike pilikino a koʻikoʻi. I ka pōʻino o ka nalowale ʻana o kāu kelepona, he mea koʻikoʻi ia e hana i nā hana e pale ai i kāu ʻikepili.

ʻO ka hoʻā ʻana i kahi hiʻohiʻona holoi mamao ma kāu kelepona hiki ke ʻae iā ʻoe e holoi i nā mea koʻikoʻi āpau. Hōʻoia kēia hiʻohiʻona inā loaʻa i kekahi ke komo i kāu kelepona, ʻaʻole hiki iā lākou ke komo i kāu ʻike pilikino.

Pono ka pale ʻana i kāu kelepona a me ka ʻikepili koʻikoʻi i ka honua kikohoʻe o kēia mau lā.

Ke aʻo ʻana i nā keiki i ke kūlana kūlana

ʻO ke aʻo ʻana i nā keiki i ka ʻike kūlana mai ka wā liʻiliʻi hiki ke kōkua i ka hoʻokumu ʻana i nā ʻano palekana no ke ola. Aia nā hoʻolālā like ʻole a me nā pāʻani hiki i nā mākua ke hoʻohana e hoʻolaha i ka ʻike o ko lākou puni.

Hoʻokahi pāʻani ka ʻike ʻana i nā ʻano kaʻa a i ʻole nā ​​kala i ka wā e holo ana ma ke ʻano he ʻohana. Hoʻoikaika kēia i nā keiki e nānā pono i ko lākou kaiapuni, me nā puka i waho. ʻO kekahi pāʻani ʻē aʻe, i kapa ʻia ʻo "nā kānaka e nānā ana," e pili ana i ka koho ʻana i nā hiʻohiʻona o nā poʻe ma nā wahi ākea, e hoʻoikaika ana i ka hiki ke wehewehe pololei i nā kānaka.

Ma ka hoʻoulu ʻana i kēia mau maʻamau ma mua, hiki i nā mākua ke hoʻoikaika i kā lākou mau keiki e ʻike a mākaukau i nā kūlana pilikia.

