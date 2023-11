Hōʻike ka haʻawina hou i nā hōʻailona e pili ana i ka Evolution of Echolocation ma nā koholā a me nā Dolphins

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ka mōʻaukala echolocation o nā kohola niho a me nā iʻa. ʻO ka Echolocation kahi mana kupaianaha e hiki ai i kēia mau mea kai ke hoʻokele, kamaʻilio, a hahai i ko lākou kaiapuni lalo. Ma ke kālailai ʻana i kahi hōʻiliʻili nui o nā mōʻalihaku mai ka ʻohana pau loa Xenorophidae, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hiʻohiʻona nui a me nā hoʻololi e kōkua i ka hoʻomohala ʻana o ka echolocation.

I loko o ka hōʻiliʻili ʻana o nā mōʻalihaku, ua ʻike ʻia ʻelua mau ʻano kahiko o ka genus Xenorophus, me kahi ʻano i ʻike ʻole ʻia. Noho kēia mau mea ola i nā wai e hoʻopuni ana i ka hikina o ʻAmelika ʻĀkau ma kahi o 25 a 30 miliona mau makahiki i hala. ʻOiai he mau niho like me nā mola, ua like lākou me nā iʻa hou i nā ʻano ʻē aʻe a ua like ka lōʻihi me nā iʻa bottlenose maʻamau.

Ua nānā ʻia ka haʻawina i nā mea like ma waena o ka Xenorophus kahiko a me ko lākou mau ʻohana echolocating hou, ʻoi aku hoʻi i nā hale o ko lākou mau ʻāʻī a me ko lākou mau puka makani. Ua ʻike ʻia, e like me kā lākou poʻe mamo, ʻo ka Xenorophus he asymmetry i loko o ka iwi poʻo ma kahi o ka blowhole. He mea koʻikoʻi kēia poʻo asymmetry no ka hana ʻana i nā leo kiʻekiʻe, kahi mea nui o ka echolocation.

Eia hou, ua ʻike ka poʻe noiʻi he ʻokoʻa ko Xenorophus i ka piko o ka ihu, kahi i hoʻololi ai a wili i ka hema. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua e pili ana kēia ʻano i ke kau ʻana o ka momona ma ka ʻāwae lalo. I nā koholā a me nā iʻa hou, hoʻomaʻamaʻa kēia ʻano i ka lawe ʻana i nā nalu kani i ka pepeiao o loko, e hiki ai i ka lohe kuhikuhi.

ʻOiai ʻaʻole akamai ka Xenorophus e like me ko lākou mau hoa hou i ka hana ʻana a me ka lohe ʻana i nā leo kiʻekiʻe, ʻo ko lākou ʻano ihu he pae hoʻololi koʻikoʻi i ka hoʻololi ʻana o ka echolocation. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ke aʻo ʻana i ka asymmetry a me ka piko ihu i Xenorophus e kōkua i ka ʻike maikaʻi ʻana i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o nā koholā a me nā iʻa i ko lākou mau echolocation.

Hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ka asymmetry i ka evolution a hōʻike i ka pono e noiʻi i kēia hiʻohiʻona i nā mōʻalihaku. ʻAʻole pono e hoʻokuʻu ʻia ʻo Asymmetry ma ke ʻano he ʻano hoʻololi a i ʻole ka distortion geological akā pono e nānā pono ʻia ma ke ʻano he hoʻololi i nā kaiapuni like ʻole.

Manaʻo ka hui noiʻi e ʻimi hou i ka piko o ka ihu ma nā odontocetes ʻē aʻe e hoʻoholo ai i ka nui o kona laha. Ua paʻi ʻia kā lākou ʻike ma ka puke pai ʻo Diversity.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka echolocation?

ʻO ka Echolocation kahi ʻōnaehana ʻike e hoʻohana ai kekahi mau holoholona, ​​​​e like me nā koholā niho a me nā iʻa, no ka hoʻokele ʻana, kamaʻilio, a me ka huli ʻana i nā mea pio. Hoʻopili ia i ka hoʻopuka ʻana i nā leo kiʻekiʻe a me ka hoʻolohe ʻana i nā leo e hoʻi mai ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea i loko o ke kaiapuni.

Nīnau: He aha ka asymmetry i loko o ka pōʻaiapili o nā iwi poʻo koholā a me nā iʻa?

ʻO ka Asymmetry e pili ana i ka nele o ke aniani symmetry i ke ʻano o ke kino. Ma ke ʻano o nā iwi poʻo koholā a me nā iʻa, he kuleana koʻikoʻi ka asymmetry kokoke i ka blowhole i ko lākou hiki ke hana a lohe i nā leo kiʻekiʻe i hoʻohana ʻia no ka echolocation.

Nīnau: Pehea ka haʻawina i kākoʻo ai i ko mākou ʻike ʻana i ka ulu ʻana o ke koholā a me ka dolphin?

Ua ʻimi ka haʻawina i nā mōʻalihaʻi mai ka ʻohana Xenorophidae i pau a ʻike i nā hiʻohiʻona nui e hāʻawi i ka ʻike i ka ulu ʻana o ka echolocation. Ma ke aʻo ʻana i ka asymmetry a me ka piko ihu ʻokoʻa ma Xenorophus, ua loaʻa i ka poʻe noiʻi ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i nā hoʻololi e pono ai no ka hoʻomohala ʻana i nā mana echolocation i nā koholā a me nā iʻa hou.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka asymmetry i ka evolution?

He ʻano koʻikoʻi ʻo Asymmetry o ka mōʻaukala evolutionary e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni like ʻole. Hōʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka noiʻi ʻana i ka asymmetry i nā mōʻalihaku ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana iā ia ma ke ʻano he ʻano hoʻololi a i ʻole ka hoʻoheheʻe honua.

Nīnau: He aha nā odontocetes?

ʻO ka Odontocetes kahi suborder o nā cetaceans e pili ana i nā koholā niho, nā iʻa, a me nā porpoises. Ua ʻike ʻia lākou no ko lākou mau ʻano echolocation a me nā hiʻohiʻona ʻokoʻa, e like me ka asymmetry i loko o ke poʻo kokoke i ka blowhole.