5 Asteroids e hoʻokokoke ana i ka Honua: ʻIke ʻia ka nui, ka wikiwiki, a me ka mamao

Ua ʻike ʻo NASA i ʻelima mau asteroids e ʻeha nei i ka Honua a e hoʻokokoke kokoke i nā lā e hiki mai ana. ʻOkoʻa ka nui a me ka wikiwiki o kēia mau asteroids, me ka nui o kekahi o lākou me kahi hale. Eia nā kikoʻī koʻikoʻi e pili ana i kēlā me kēia pōhaku ākea.

Asteroid 2023 SN1: ʻO kēia asteroid, me ka laulā o 15 kapuaʻi, ke hele nei i ka Honua a e hele kokoke loa i ka lā 20 Kepakemapa. Ke holo nei ia ma ka wikiwiki o 58,306 mau kilomita i kēlā me kēia hola. ʻO kahi kokoke loa o kēia asteroid he 332,000 kilomika wale nō, ʻoi aku ka kokoke ma mua o ka mamao o ka mahina.

Asteroid 2023 RP9: Me ka laula ma kahi o 90 kapuaʻi, ke poʻo nei ʻo Asteroid 2023 RP9 i ka Honua a loaʻa kona kokoke loa i ka lā 20 Kepakemapa. Ke neʻe nei ʻo ia ma kahi wikiwiki kupaianaha o 47,678 mau kilomita i kēlā me kēia hola a nalo i ka Honua ma 881,000 mau kilomita.

ʻAʻole i wehewehe pākahi ʻia nā asteroids ʻekolu i koe ma ka ʻatikala kumu, akā loaʻa paha nā ʻano like ʻole ma ke ʻano o ka nui, ka wikiwiki, a me ke kokoke i ka Honua.

ʻO kēia mau hoʻokokoke kokoke e nā asteroids he mea hoʻomanaʻo no ka makaʻala mau i koi ʻia i ka nānā ʻana i nā mea lewa i loaʻa ka manawa e hele kokoke mai me ko kākou honua. Hoʻomau mau ʻo NASA a me nā keʻena lewa a puni ka honua i nā asteroids a me nā kino lani ʻē aʻe e hōʻoia i ka ʻike mua ʻana a me nā hoʻolālā mitigation inā pono.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai ʻo kēia mau asteroids e hoʻokokoke kokoke ana i ka Honua, ʻaʻohe kumu o ka hopohopo i kēia manawa no ka mea ʻaʻole i hōʻike ʻia kā lākou alahele i helu ʻia ʻaʻole hoʻoweliweli koʻikoʻi o ka hui ʻana. Hāʻawi kēia mau hālāwai i nā manawa kūpono no nā ʻepekema e aʻo i kēia mau pōhaku ākea a hoʻomaikaʻi i ko mākou ʻike i kā lākou haku mele ʻana a me kā lākou ʻano.

Sources:

