ʻO ka nani o Venus, ka mahina, a me Regulus i ka lani kakahiaka

I kēia kakahiaka, ua mālama ʻia nā mea nānā lewa i kahi hōʻike kupanaha ʻoiai ʻo Venus, ka mahina puʻu, a me ka hōkū ʻo Regulus i ʻākoakoa i ka lani hikina ma mua o ka puka ʻana o ka lā. He kū'ē nō hoʻi ʻo Venus lāua ʻo Saturn, ʻo ia hoʻi, he 180° ko lāua kaʻawale ma ka lewa. Eia nō naʻe, ʻoiai ʻo Venus e ʻālohilohi ana i ka ʻohu ma kahi kokoke i ka lewa, ua hoʻopilikia nui ʻia ka ʻike ʻana o Saturn.

ʻO Venus, ke aliʻi wahine o ka lani kakahiaka, e ʻālohilohi ana ma kahi o 30° ma luna o ka lewa, e ʻoi aku ana ma mua o nā kino like ʻole o ka lewa. Hiki ke kuhi hewa no nā kukui ma luna o ka mokulele ma muli o kona ʻōlinolino. ʻO Regulus, ka hōkū mālamalama loa ma Leo, he 2.4° ma ka ʻaoʻao hema o Venus. I kēia kakahiaka, ua hoʻomālamalama ʻia ka mahina he 16% a ua ʻike ʻia he 5.9° ma ka ʻaoʻao hema o Venus. ʻO Earthshine, ka mālamalama o ka lā mai nā moana, nā ao, a me ka ʻāina o ka Honua, i hoʻomālamalama mālie i ka hapa pō o ka mahina.

ʻO kēia mau hōʻuluʻulu ʻana o Venus, ka mahina, a me Regulus ka mea pinepine i nā makahiki e hiki mai ana. I 2024, e komo lākou i loko o ka pōʻai 2.6° ka anawaena i ka lani ahiahi. Ma ka lā 5 o ʻAukake o ia makahiki, e emi iho ana ʻo Venus ma mua o 5° ma luna o ka lewa i kanakolu mau minuke ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā.

I ka makahiki 2025, i ka lā 19 o Kepakemapa, e komo nā kino lani ʻekolu i loko o ka pōʻai he 1.3° wale nō ke anawaena, e hana ana i kahi ʻike kupaianaha. I ka makahiki aʻe, i ka lā 16 o Iulai, e komo lākou i loko o ka pōʻai 7.8°, e ʻoi aku ana ma waho o ke kahua o ka nānā ʻana i nā binoculars.

I ka lani ahiahi, ʻaʻole ʻike ʻia ʻo Mars, ʻoiai ʻo Saturn e ʻike ʻia ma ka lewa hema hema ma kahi o hoʻokahi hola ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā. Piʻi ʻo Jupiter ma kahi o 68 mau minuke ma hope o ka pō a hiki ke ʻike ʻia ma ka hikina-akau hikina ma kahi o hoʻokahi hola ma hope.

He mea leʻaleʻa mau ka ʻike ʻana i kēia mau hui lani a hoʻomanaʻo ʻia i ka nani a me ka nui o ko kākou ao.

