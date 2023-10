ʻO nā ʻike hou e pili ana i ke aniani Roma kahiko i wehe i ka hiki no nā kristal Photonic

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike kupaianaha ma kekahi mau wahi archaeological a me nā kahua kūkulu hale kahiko o Roma. ʻO nā ʻāpana o nā kīʻaha aniani Roma kahiko, i kanu ʻia ma lalo o ka honua no nā kenekulia, ua ʻike ʻia i loaʻa i nā ʻenehana ʻenehana kūʻokoʻa. ʻO kēia mau ʻāpana aniani, i ʻike ʻia no ko lākou mau kala iridescent kamahaʻo, loaʻa maoli nā kristal photonic i hiki ke hana i nā hopena optical ma ke kānana ʻana a me ka hōʻike ʻana i ka mālamalama.

ʻO nā kristal Photonic nā nanostructure me nā hoʻonohonoho kauoha o nā mana hiki ke hana i ka waihoʻoluʻu iridescent. Loaʻa iā lākou i loko o nā holoholona like ʻole a ua hana ʻia hoʻi no ka nui o nā noi. Eia nō naʻe, ʻaʻole i manaʻo mua ka hui noiʻi i ka loaʻa ʻana o nā kristal photonic ma nā ʻāpana aniani Roma kahiko.

Ua ʻike ʻia e nā loea ʻenekinia ʻo Fiorenzo Omenetto lāua ʻo Giulia Guidetti ma Tufts University's Silklab. Hoʻonohonoho hou ʻia ke ʻano molekala o kēia mau ʻāpana aniani liʻiliʻi i nā tausani o nā makahiki, e hopena i ka hoʻokumu ʻana i nā kristal photonic. Ua hoʻokumu ʻia nā ʻano atomic a me ka mineral ma nā ʻāpana aniani e ka ʻike ʻana i nā kūlana kaiapuni e like me ka hoʻololi ʻana i ka pH a me nā ʻano like ʻole o ka wai honua.

Ua kapa aloha ka hui noiʻi i kahi ʻāpana aniani hoʻohiwahiwa ʻo "Wow aniani" ma muli o kona helehelena ʻālohilohi. Ua kiʻi ʻia kēia ʻāpana mai kahi kahua kokoke i Aquileia i kēia manawa, Italia, he kūlanakauhale Roma kahiko. Ua hōʻike ʻia ka microscopy electron scanning i ka haku mele a me ka nānā ʻana o ke aniani.

Hoʻokumu ʻia ka patina aniani gula ma waho o ke aniani i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā pahu Bragg, ʻo ia nā papa silica me nā ʻano like ʻole. Ke manaʻoʻiʻo nei ka hui ʻo ia ka hopena o nā kaʻina hana ʻino a me ke kūkulu hou ʻana i alakaʻi ʻia e ka lepo, nā minerala, ka wai ua, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO nā papa o nā mea crystalline i kauoha ʻia a loaʻa i nā haneli o nā silica a me nā papa mineral.

Ke wehe nei kēia mau ʻike i nā mea hiki ke hana hou a me ka wikiwiki i ka ulu ʻana o nā mea optical i loko o ka lab. Ma kahi o ka hana ʻana iā lākou, hiki i nā mea noiʻi ke ulu i kēia mau mea me ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina hana like i hana maoli ʻia ma nā ʻāpana aniani Roma kahiko.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻomālamalama hou kēia hanana i ke aniani Roma kahiko a me kona hiki ke ʻike ʻole ʻia. Ua paʻi ʻia ke aʻo ʻana, "Photonic crystals i kūkulu ʻia e ka manawa ma ke aniani Roma kahiko," i ka Proceedings of the National Academy of Sciences.

NPP

He aha nā kristal photonic?

ʻO nā kristal Photonic nā nanostructure i loaʻa nā hoʻonohonoho i kauoha ʻia o nā mana, e hopena i nā hopena optical kūʻokoʻa. Hiki iā lākou ke kānana a hōʻike i ka mālamalama, e hana ana i ka waihoʻoluʻu iridescent. Loaʻa kēia mau kristal i ke ʻano i nā holoholona like ʻole a ua hana ʻia hoʻi i hana ʻia no ka nui o nā noi.

He aha ke koʻikoʻi o nā kristal photonic i loaʻa ma ke aniani Roma kahiko?

ʻO ka loaʻa ʻana o nā kristal photonic ma nā ʻāpana aniani Roma kahiko e hāʻawi i ka ʻike i ka mana ʻenehana kūʻokoʻa o kēia mau mea waiwai. Hōʻike ʻo ia i ke ʻano kūlohelohe o nā mea optical i ka manawa, hiki ke hana hou ʻia a hoʻonui ʻia i ka lab. Wehe kēia i nā mea hiki ke ulu i nā mea optical ma mua o ka hilinaʻi wale ʻana i nā kaʻina hana.

Pehea i hana ʻia ai nā kristal photonic ma nā ʻāpana aniani Roma kahiko?

ʻO ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā kristal photonic ma nā ʻāpana aniani i manaʻo ʻia he hopena ia o nā kaʻina hana ʻino a me ke kūkulu hou ʻana. ʻO nā hoʻololi i nā kūlana kaiapuni, e like me ka pH a me nā ʻano like ʻole o ka wai lepo, me ka noho ʻana o ka lepo a me nā minela, ua kōkua i ka diffusion a me ka cyclical corrosion o ka silica i loko o ke aniani. ʻO nā ʻāpana o nā mea crystalline i kauoha ʻia a loaʻa nā silica a me nā ʻāpana mineral.