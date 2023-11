ʻO ke ʻano enigmatic o nā ʻeleʻele: hōʻole i nā manaʻolana

ʻO nā lua ʻeleʻele, nā mea ʻino o ka honua, ua hoʻohauʻoli nui i nā astronomers a me nā ʻepekema like. Ua manaʻo ʻia kēia mau hale mana ʻumekaumaha he mea hiki ʻole ke ʻai, e ʻai ana i nā mea āpau e ʻaʻa e hoʻoikaika kokoke loa. Eia naʻe, ua hoʻopiʻi ka ʻike hou i kēia naʻauao maʻamau.

ʻO ke kiʻi kipi i kiʻi ʻia e ka Event Horizon Telescope (EHT) i hōʻike ʻia i ke ʻano o kahi lua ʻeleʻele maʻamau i ka galaxy M87. ʻAʻole like me kona mau hoa, ʻike ʻia kēia lua ʻeleʻele e wāwahi ana i nā stereotypes ma ka hāʻawi ʻana i ke ao holoʻokoʻa, e nalowale ana ka ikehu ma mua o ka ʻai ʻana. Ua hopu kēia ʻike i ka manaʻo o ke kaiāulu ʻepekema a ua hoʻāla i kahi nalu hou o ka noiʻi a me ka noʻonoʻo.

Ua hōʻike hou ʻia ka nānā ʻana o ke kiʻi EHT he mea nui ke kahua magnetic o ka lua ʻeleʻele i ka hoʻolōʻihi ʻana i kona hoʻololi ʻana i ka manawa. I ka wili ʻana o ka lua ʻeleʻele, e huki pū ana kona māla me ia, e pili ana i ka lole a puni o ka lewa a me ka manawa. ʻO kēia kaʻina hana hoʻopaʻa ponoʻī ka hopena i ka hoʻokuʻu ʻana o ka ikehu i ka hohonu o ka lewa, e like me "Million-light-year-long Jedi lightsabers." ʻO kēia mau kahe ikaika, i kapa ʻia ʻo relativistic jet, e hoʻonui i ka ʻumi manawa ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o kā mākou huila Milky Way.

Ke ʻimi nei hoʻi ka haʻawina hou i ka hiki ke loaʻa ka ikehu i hoʻopuka ʻia e kēia lua ʻeleʻele i kona ala i kahi lua ʻeleʻele ʻē aʻe. ʻO kēia manaʻo hoihoi e wehe i kahi aupuni o nā manaʻo kūpono a hoʻokūkū i nā manaʻo e pili ana i ke ʻano o nā lua ʻeleʻele.

ʻOiai kēia mau ʻike kupaianaha, nui nā nīnau i pane ʻole ʻia. Makemake nā kānaka ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu o nā hana pololei ma hope o kēia mau poho ikehu. ʻO ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i nā telescope holomua, e like me ka EHT o ka hanauna e hiki mai ana, e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki e hoʻomālamalama hou aku i kēia mau mea enigmatic.

ʻOiai ke hoʻomau nei nā puka ʻeleʻele i ka hoihoi a me ka pale ʻana i kā mākou mau manaʻo, ʻo ka noiʻi mau a me ka holomua ʻenehana e wehe lohi nei i nā mea pohihihi e hoʻopuni ana i kēia mau behemoths cosmic. I ka hoʻonui ʻana o ko mākou ʻike ʻana i kēia mau mana lani, pēlā pū ko mākou mahalo i nā hana paʻakikī o ke ao holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka lua ʻeleʻele?

A: ʻO ka lua ʻeleʻele kahi mea paʻa loa ma kahi ākea kahi mea e pakele ai, ʻaʻole hoʻi ka māmā.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike hou ʻia e pili ana i nā lua ʻeleʻele?

A: Ua hōʻike ka ʻike i kekahi mau puka ʻeleʻele, ʻo ia hoʻi ka mea i loko o ka galaxy M87, hiki ke nalowale i ka ikehu ma mua o ka ʻai ʻana.

Nīnau: Pehea ka hopena o ke kahua magnetic i ka lua ʻeleʻele?

A: Ke hoʻolohi nei ke kahua mākēneki o ka lua ʻeleʻele i kona hoʻololi ʻana i ka manawa, e hopena i ka hoʻokuʻu ʻana o ka ikehu i ka lewa.

Nīnau: He aha nā jet relativistic?

A: ʻO nā jet relativistic he mau kahe ikaika e hoʻolōʻihi i nā miliona mau makahiki māmā a pili pū me nā lua ʻeleʻele.

Nīnau: He aha nā mea ʻepekema e manaʻo nei e ʻike me nā ʻike e hiki mai ana?

A: Manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu o nā hana ma hope o ka nalowale o ka ikehu o ka lua ʻeleʻele a ʻike paha i ka pilina ma waena o nā lua ʻeleʻele ma o ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana.