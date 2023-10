Hōʻike ʻo NASA i kahi kokoke o Asteroid 2023 UR1 i kēia lā

Ke hoʻoikaika ikaika nei nā kānaka ʻepekema NASA i ka nānā ʻana a me ke aʻo ʻana i nā asteroids, a ua alakaʻi kā lākou hana i kahi hoʻomohala hoihoi. I kēia lā, ma ʻOkakopa 21, 2023, ua hoʻonohonoho ʻia kahi asteroid i kapa ʻia ʻo 2023 UR1 e hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua. ʻO ka asteroid, he 120 kapuaʻi ke anawaena, e hele mai ma kahi mamao o 834,000 mau kilomita i ka Honua. ʻOiai he mamao kēia i ka ʻōlelo kanaka, ma ke ʻano o ke ākea, ua manaʻo ʻia he ʻano kokoke loa.

Ua ʻike mua nā Astronomers i ka Asteroid 2023 UR1 ma ʻOkakopa 17, 2023, he mau lā wale nō ma mua o kona hoʻokokoke kokoke loa. Ua hana ʻia ka ʻike hope loa ma ʻOkakopa 19. No ka hui ʻo Apollo o nā asteroids, kahi i ʻike ʻia no kāna mau ʻōpuni honua. He mea pono e hoʻomaopopo he nui kēia asteroid e like me ka mokulele.

Ke nānā nei ʻo NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) i ka trajectory o ka asteroid a hāʻawi i nā kikoʻī koʻikoʻi e pili ana i kona hoʻokokoke ʻana. E holo ka asteroid ma mua o ka Honua me ka wikiwiki o 29,557 mau kilomita i kēlā me kēia hola.

He mea nui ka hoʻoikaika ʻana o ka asteroid tracking a NASA no ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pōhaku cosmic a me ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia. Hoʻohana ka ʻoihana lewa i kahi ʻano o nā telescopes kiʻekiʻe a me nā mea nānā, e like me NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, a me ka Catalina Sky Survey.

Ma waho aʻe o ka nānā ʻana i nā asteroids, ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA no kāna lele lele ʻana o Lucy spacecraft i ka lā 1 Nowemapa. ʻO ka pahuhopu mua o ka mokulele ʻo Dinkinesh ka asteroid, ʻo ia ke ana ma lalo o ka hapalua mile ka laulā a aia ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Aia ka moku mokulele ʻo Lucy ma kahi misionari 12 makahiki a ke manaʻo nei e kipa aku i 10 asteroids, me nā Trojan asteroids ma ka orbit o Jupiter. Ma kahi o ka hoʻopololei ʻana i nā asteroids, e hoʻokō ʻo Lucy i nā lele lele e hōʻiliʻili i ka ʻikepili waiwai.

Ke hoʻomau nei ka hoʻolaʻa ʻana o NASA i ka nānā ʻana, ke aʻo ʻana a me ka ʻimi ʻana i nā asteroids e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i kēia mau mea lani a kōkua i ka palekana o ko mākou honua.

