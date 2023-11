25 Makahiki o ka International Space Station: He Milestone a ma o aku

Ua hoʻolauleʻa ka International Space Station (ISS) i kāna makahiki 25 mai ka hoʻomaka ʻana o kāna module mua. I nā makahiki he 25 i hala iho nei, ua lilo ka ISS i hōʻailona o ka hui honua a he kahua no nā ʻike ʻepekema lehulehu. E ʻimi kākou i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i ka ISS a me kāna huakaʻi kupaianaha.

Pehea ka nui o ka ISS?

ʻOi aku ka nui ma mua o ka hale ʻeono lumi moe, ʻo ka ISS he 357 kapuaʻi (108 mau mika) mai ka ʻaoʻao a i ka hopena. No ka hoʻohālikelike ʻana, ua hoʻohālikelike ʻia kona nui me ko kahi kahua pôpeku ʻAmelika. I loko, aia ka ISS i ʻeono lumi moe, ʻekolu lumi ʻauʻau, kahi hale haʻuki, a me nā keʻena noiʻi like ʻole.

Pehea ka wikiwiki o ka holo ʻana o ka ISS?

Hoʻonui ka ISS i ka lewa ma kahi wikiwiki o 17,500 mph (28,000 kph). Ke kaapuni nei i ka Honua i kēlā me kēia 90 minuke, ʻike ka poʻe holo moku ma luna o ke kahua he 16 kamahaʻo ka puka ʻana a me ka napoʻo ʻana o ka lā i kēlā me kēia lā. Ua kiʻi ʻia ka nani o kēia mau hoʻololi lani i loko o nā kiʻi kiʻi hoʻohiwahiwa manawa.

Pehea ka lōʻihi o ka noho ʻana o nā astronauts ma luna o ka ISS?

ʻO ka maʻamau, hoʻolimalima nā astronauts ma kahi o ʻeono mahina ma ka ISS, ʻoiai e noho kekahi no ka manawa pōkole a lōʻihi paha. ʻO kekahi ʻokoʻa kaulana ʻo Frank Rubio, ka mea i hoʻi mai i ka Honua i ʻOkakopa 2023 ma hope o ka hoʻopau ʻana i kahi moʻolelo 371 mau lā ma ka lewa, ma mua o ka noho ʻana o kahi astronaut NASA ma mua. Ua hoʻonohonoho mua ʻia no ʻeono mahina, kahi pilikia me kāna mokulele i alakaʻi i kahi misionari lōʻihi.

He aha ka heluna kanaka kiʻekiʻe loa ma ka ISS i ka manawa hoʻokahi?

ʻOiai ʻo ka ISS e hoʻokipa ma kahi o ʻeono mau kānaka, aia kekahi mau manawa kahi i hoʻokipa ʻia ai ka hale hoʻokipa ma kahi o 13 mau kānaka. Loaʻa kēia mau helu kiʻekiʻe i ka wā o ka hoʻololi ʻana o ka poʻe holo moku a ʻaʻole pinepine.

Ma hea e ʻike ʻia ai nā hiʻohiʻona maikaʻi loa o ka Honua mai ka ISS?

ʻO ka module Cupola o ISS, me kāna mau puka makani ʻehiku, hāʻawi i nā hiʻohiʻona panoramic like ʻole o ka Honua. Hoʻopili pinepine nā Astronauts i kēia mākaʻikaʻi i ko lākou wā leʻaleʻa, e hopu ana i nā kiʻi a me nā wikiō weliweli. No ka laʻana, hoʻolālā nui ʻo French Astronaut ʻo Thomas Pesquet i kāna mau kiʻi kiʻi e kiʻi i nā kiʻi maikaʻi loa o nā wahi like ʻole e hele ana ma lalo o ka ISS.

Ua pilikia paha ka ISS?

ʻOiai ua pale ʻia ka ISS mai ka hapa nui o nā ʻōpala ākea, aia kekahi mau pilikia o ka hui ʻana. Nānā pono nā mea hoʻokele honua i nā mea i ka orbit a hoʻoponopono i ke ala o ka ISS ke hoʻoweliweli ka ʻōpala nui i kahi hopena. I ka makahiki 2021, ua holo ka poʻe holo moku i ka puʻuhonua manawa i kā lākou mokulele i ka wā i loaʻa ai kahi pōʻino i kahi pōʻino. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻole i pōʻino ke kahua, e ʻae ana i nā hana e hoʻomaka hou e like me ka maʻamau.

Hiki ke ʻike ʻia ka ISS mai ka Honua?

ʻOiaʻiʻo! ʻIke ʻia ka ISS mai ka Honua me ka pono ʻole o nā telescopes a i ʻole ka binoculars. Ua hoʻokumu ʻo NASA i kahi polokalamu kōkua e hōʻike ana i ka wā a me kahi e nānā ai i luna e ʻike ai i ke kahua i kona lele ʻana i ka lewa ma kahi kiʻekiʻe o 250 mau mile.

Pehea e mālama ai nā astronauts i nā mea e pono ai ka lumi lumi ma ka lewa?

ʻO kekahi o nā nīnau i nīnau pinepine ʻia, ke kū nei nā astronauts i nā pilikia kūʻokoʻa i ka wā e hoʻohana ai i ka lumi hoʻomaha i nā kūlana microgravity. No ka hōʻoia i ka maʻemaʻe a me ka pono, ua hoʻolālā nā ʻenekinia i kahi ʻōnaehana kūikawā. No ka mimi, hoʻohana ʻia kahi paipu hoʻoheheʻe, kānana a hana hou i loko o ka wai inu. Hiki ke waiho ʻia ka ʻōpala paʻa ma kahi wahi liʻiliʻi i koho ʻia. No ka ʻike hohonu i ka hana ʻana o ka halepaku ISS, e nānā i kēia kumu wehewehe.

E noho ana ka ISS ma ka orbit no 25 makahiki hou?

ʻO ka mea minamina, ʻo ka hoʻolālā kahiko o ka ISS e hoʻonui ana i nā pilikia a me nā kumukūʻai no ka mālama. I kēia manawa, ʻo ka hoʻolālā e hana i ka ISS a hiki i 2030, ma hope o ka NASA a me kāna mau hoa e hoʻopau pono i ka hale. I ka wā e komo hou ai i ka lewa o ka Honua, e wela a nahaha kekahi hapa nui o ka ISS.

He aha ka mea e hiki mai ana no ka noho lōʻihi ma ke ākea?

ʻAʻole hōʻailona ka hopena o ka misionari a ka ISS i ka pau ʻana o nā ʻoihana kanaka i ka huakaʻi huakaʻi lōʻihi. Ua hana mua ʻo NASA i nā hui pū me nā hui pilikino e kūkulu i nā kikowaena kikowaena hou e koho ai i kahi i haʻalele ai ka ISS. ʻO SpaceX, me ka hui pū ʻana me ka hoʻomaka ʻana ma Los Angeles Vast, ʻo ia kekahi o ia hoa, me nā hoʻolālā e hoʻomaka i kahi module hou i ka hoʻomaka ʻana o 2025. Eia hou, ua hoʻokumu ʻo Kina i kāna kikowaena kikowaena ponoʻī, a ua manaʻo ʻo NASA e hoʻokumu i kahi waihona lunar no ka lōʻihi. noho ʻo Astronaut.

Ke noʻonoʻo nei mākou i nā hoʻokō kupaianaha o ka ISS i nā makahiki he 25 i hala iho nei, ke kakali nei mākou i ka hoʻomau ʻana i ka mākaʻikaʻi ʻana o ka lewa a me nā hiki palena ʻole e hiki mai ana.

Puna: NASA

