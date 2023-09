Ua ʻimi ʻia nā mea pohihihi i pane ʻole ʻia ma Vox's Unexplainable Podcast

Unexplainable, ʻo ka podcast kaulana i hoʻokumu ʻia e Vox i Malaki 2021, ua hiki i kāna hanana 100th, a ua ʻike ʻia ʻaʻohe hapa o nā nīnau pane ʻole. ʻO ka podcast, e ʻimi ana i nā mea ʻike ʻole a e ʻimi i nā mea enigmatic, ua komo i loko o nā ʻano like ʻole, mai ka hohonu o ka moana a hiki i ka ākea o ke ao holoʻokoʻa. Ma ke ala, ua ʻike nā mea hana a me nā mea hoʻolaha o Unexplainable i ka nui maoli o nā mea pohihihi e hoʻopuni nei iā mākou.

Hele mai nā mea pohihihi i nā nui āpau, a ua uhi ʻo Unexplainable i nā enigmas nui a me nā liʻiliʻi. Ma waena o nā mea pohihihi nui loa ka haku ʻana o ke ao holoʻokoʻa. ʻOiai he mau ʻumi makahiki o ka noiʻi ʻana, ʻaʻole naʻe i hoʻoholo ka poʻe ʻepekema i ke kumu o ka hapa nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka mea pōʻeleʻele, kahi mea i ʻike ʻole ʻia a ʻike ʻole ʻia, ke hoʻomau nei e pale i ko mākou ʻike.

ʻO kekahi nīnau koʻikoʻi ka hopena hope loa o nā mea a pau. Ma ke aʻo ʻana i nā kino lani a me ke ao holoʻokoʻa, ua ʻike ka poʻe hōkū i ka hoʻomaka ʻana o ke ao a hiki i ka hopena. ʻO ka manaʻo o ka Big Bang a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻonui mau ʻana o ke ao holoʻokoʻa i alakaʻi i kēia mea pohihihi.

He puʻupuʻu hoʻohiwahiwa ke kumu o ko kākou mahina. Ua hoʻopiʻi ʻia nā manaʻo mua i ka wā i hoʻi mai ai nā astronauts mai ka mahina me nā pōhaku i hōʻike i kahi moʻolelo ʻē aʻe. ʻO ka loaʻa ʻana o kekahi ʻano pōhaku i kapa ʻia he anorthosite i manaʻo ʻia he hanana cataclysmic e pili ana i ka wela nui a me ka heheʻe. ʻAʻole ʻike ʻia ke kaʻina kikoʻī o nā hanana, akā ʻaʻole mea pōkole nā ​​mea hiki.

Eia kekahi, ʻo ka nīnau no ka hoʻomaka ʻana o ke ola ma ka Honua e hoʻomau nei i ka hoʻowalewale i nā ʻepekema. Ma o nā hoʻokolohua hoʻokolohua e like me nā kūlana o ka Honua mua, manaʻo nā mea noiʻi e wehe i nā mea huna o ke kumu o ke ola.

ʻO ka ʻimi ʻana o Unexplainable i kēia mau mea pohihihi a me nā mea ʻē aʻe he nui i hōʻike i nā nīnau i pane ʻole ʻia he kuleana koʻikoʻi i ka holomua ʻana a me ka hoʻoulu ʻana i ka noʻonoʻo. Ma ka ʻimi ʻana i nā pane, loaʻa iā mākou ka ʻike hohonu o ko mākou honua a me ko mākou wahi i loko. Ua hōʻoia ka podcast ʻaʻohe hemahema o nā mea pohihihi e kali nei e wehe ʻia.

(Kumu: Vox – Unexplainable)

'Ōlelo Aʻo: ʻAʻole i loaʻa i ka ʻatikala kumu nā URL.