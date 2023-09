Hoʻolaha ka Mars Society i ka Mars Technology Institute: Paving the Way for Human Settlement on Mars

Ua wehe ka Mars Society i kahi hoʻolālā nui e hoʻokumu i ka Mars Technology Institute (MTI) me ka pahuhopu mua o ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana koʻikoʻi e kākoʻo i ka noho kanaka ma Mars. I ka ʻike ʻana i ka pono o nā holomua i ka biotechnology e hoʻoponopono i nā pilikia e kū nei ma ka Red Planet, e lilo ka MTI ma ke ʻano he hub no nā ʻenehana Mars ʻokiʻoki.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Kauka Robert Zubrin, ka Pelekikena o ka Mars Society, i ke koʻikoʻi o kahi ʻoihana i hoʻolaʻa ʻia i ka hana ʻana i nā ʻenehana hiki ke mālama i ke ola ma Mars. ʻOiai ke neʻe wikiwiki nei ka holo ʻana i Mars, ʻo ka mea nui maoli ka hiki ke ola a ulu i ka wā e hiki mai ai ke kanaka. Manaʻo ka MTI e hoʻopiha i kēia āpau koʻikoʻi.

ʻO ka hoʻokumu ʻana o ka MTI i ka manawa kūpono, no ka mea e pili ana i ka manaʻo o ka colonization Mars. Ke kiʻi nei i ka hoʻoikaika ʻana mai ka Massachusetts Institute of Technology (MIT), ka mea i loaʻa maikaʻi ka loaʻa kālā ma o ka patent a me ka laikini ʻana, manaʻo ka MTI e hahai i kahi ala like. ʻAʻole wale ia e hoʻoulu i nā ʻenehana Martian, akā makemake nō hoʻi e ʻimi i ka hiki ke hoʻokele waiwai o nā kolone ma Mars.

Hāʻawi ke ola ma Mars i nā pilikia koʻikoʻi e pono e hoʻoponopono ʻia. ʻO kēia mau pilikia e pili ana i ka liʻiliʻi o ka hana, ka ʻāina mahiʻai liʻiliʻi, a me nā kumu ikehu. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, e kālele mua ka MTI i ka biotechnology. ʻO ka noiʻi a me nā hana hou i ka biotech e hoʻomākaukau i ke ala no ka holomua i ka automation, robotics, artificial intelligence, genetic engineering, microbial food production, advanced agricultural systems, and synthetic biology.

Ua hōʻike ʻo Kauka Zubrin i ka pono ʻole o ka photosynthesis i ka palena ʻāina mahiʻai ma Mars. Hāʻawi ʻo Biotechnology i kahi hopena hoʻohiki no ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia a hoʻokō i nā pono o ka Honua. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana no ka hana ʻana i ka meaʻai nui me nā koi ʻāina liʻiliʻi, manaʻo ka MTI e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou mālama ʻana i ke ola ma Mars.

ʻO ka hoʻokumu ʻana o ka Mars Technology Institute he mea nui i ka ʻimi ʻana i ka noho kanaka ma Mars. Me ka nānā ʻana i ka biotechnology, manaʻo ka MTI e hoʻomohala i nā ʻenehana kūpono e hōʻoia i ke ola lōʻihi a me ka pōmaikaʻi o nā kānaka ma ka ʻāina Martian.

Nā Puna: The Mars Society