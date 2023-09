Dabarun Wasannin Tarzoma Bayan Hanyoyin Wasan Wuta a cikin League of Legends

By

Wasannin Riot, mahaliccin League of Legends, ya gabatar da yanayin wasanni da yawa tsawon shekaru. Yayin da wasu suka zama masu ƙarawa na dindindin a wasan, wasu sun fito ne kawai na ɗan lokaci. Wannan ya haifar da tambayar dalilin da yasa Riot ke ciyar da lokaci don haɓaka yanayin wasan da ba za su tsaya ba.

Ofaya daga cikin yanayin wasan kwanan nan Riot da aka gabatar shine Arena, yanayin 2v2v2v2 inda ƙungiyoyi ke shiga cikin sauri da rikice-rikice. A duk lokacin wasan, 'yan wasa suna karɓar ƙarar daji waɗanda ke canza salon wasan su. Duk da karbuwar da 'yan wasa ke samu, Arena ya kasance na ɗan lokaci kaɗan har sai ya dawo a watan Disamba. Koyaya, wannan wani bangare ne na dabarun Riot na niyya.

Eduardo Cortejoso, mai shirya wasa a Wasannin Riot, ya bayyana cewa an auna hanyoyin da suka gabata bisa takamaiman ma'auni kamar sa'o'in wasa ko sayayya a kowane asusu. Koyaya, tare da Arena, Riot yana so yayi amfani da shi azaman damar sake gina amanar ɗan wasa. League of Legends ya rinjayi wannan shawarar da ke cikin tsaka mai wuya a farkon shekara.

An yi nufin Arena ya zama wani babban yunƙuri don magance korafe-korafen magoya baya game da tashe-tashen hankula da raguwar yanayin wasan. Ƙungiyar League ta yi niyya don ƙirƙirar yanayin da za a iya gina shi a cikin abubuwan da suka biyo baya. Sun so su kula da yanayin ƙungiyar wanda ke sa League jin daɗi, wanda ya sa su daidaita akan tsarin 2v2. Wannan yana ba da damar ƙwarewar haɗin kai tare da rage shinge zuwa wasan kwaikwayo mai inganci.

Kodayake Arena ya ɓace daga abokin ciniki bayan farkon gudu, labari mai dadi shine zai dawo, tare da Nexus Blitz. Sigar Arena na gaba za ta ƙunshi tweaks da sabbin karkatattun abubuwa, kamar ƙarin ƙari ga 'yan wasa don gwaji da su. Wannan yana nuna sauyi kan yadda Riot ke tunkarar yanayin wasan wucin gadi, da nufin gano masu sauraron da ba a kula da su ba da kuma saduwa da tsammanin da ba a cimma ba.

Cortejoso ya yarda cewa wannan hanyar na iya yin hidima ga ƴan wasa kaɗan amma yana fatan hakan zai haifar da fa'idar ƙwarewar ɗan wasa. Riot yana shirin mai da hankali kan koyo da gwaji tare da hanyoyi a cikin shekaru masu zuwa, tare da rungumar hanyar ci gaba mai sauƙi.

A taƙaice, dabarun Wasannin Riot a bayan yanayin wasan wucin gadi kamar Arena a cikin League of Legends sau biyu ne. Da fari dai, yana aiki azaman dama don sake gina amanar ɗan wasa da magance matsalolin. Abu na biyu, yana bawa Riot damar bincika sabbin ra'ayoyi, niyya takamaiman masu sauraro, da ƙirƙirar ƙwarewar ɗan wasa iri-iri. Duk da yake waɗannan hanyoyin ba za su tsaya ba har abada, suna ba da gudummawa ga ci gaba da ci gaba na League of Legends.