Me yasa Walgreens da Walmart suke farawa da Wal?

A cikin faffadan faffadan ƴan kasuwa, fitattun sunaye biyu sun fice: Walgreens da Walmart. Duk kamfanonin biyu sun zama sunayen gida, amma kun taɓa mamakin dalilin da yasa su biyun suka fara da "Wal"? Shin kwatsam ne kawai ko akwai ma'ana mai zurfi a bayansa? Bari mu nutse cikin tarihi da asalin waɗannan ’yan kasuwa don gano amsar.

Asalin Walgreens:

Walgreens, sanannen sarkar kantin magani, an kafa shi a cikin 1901 ta Charles R. Walgreen. An taƙaita sunan "Walgreen" zuwa "Walgreens" don sauƙaƙe furtawa da tunawa. Ƙarin harafin "s" ya kasance aikin gama gari a farkon karni na 20 don ƙirƙirar suna mai ban mamaki kuma mai iya ganewa.

Haihuwar Walmart:

Walmart, a gefe guda, yana da ɗan labari daban. Sam Walton ya kafa giant a cikin 1962. Lokacin da Walton ya buɗe kantin sayar da shi na farko, ya sanya masa suna "Walton's Five and Dime." Duk da haka, yayin da kamfanin ya fadada kuma ya buɗe ƙarin wurare, an canza sunan zuwa "Walmart" a cikin 1969. An yanke shawarar watsi da "s" na mallaka don nuna cewa Walmart ba kantin mutum ɗaya ba ne, amma alama ce ta mallaka. ga kowa da kowa.

FAQ:

Tambaya: Shin akwai wata alaƙa tsakanin Walgreens da Walmart?

A: Duk da kamfanonin biyu da suka fara da "Wal," babu wani haɗin kai tsaye tsakanin Walgreens da Walmart. Sune ƙungiyoyi daban-daban tare da masu kafa daban-daban da tsarin kasuwanci.

Tambaya: Me yasa yawancin shagunan sayar da kayayyaki suka fara da "Wal"?

A: Yin amfani da "Wal" a cikin sunayen kantin sayar da kayayyaki sau da yawa hanya ce don ƙirƙirar alama mai ganewa da abin tunawa. Ba'a iyakance ga Walgreens da Walmart ba; wasu misalan sun haɗa da Wal-Mart (wani kamfani daban-daban daga Walmart), Wal-Burgers, da Wal-Flowers.

Tambaya: Shin akwai wasu dalilai na amfani da "Wal" a cikin sunan kamfani?

A: Duk da yake babu tabbataccen amsa, wasu suna hasashen cewa amfani da “Wal” na iya haifar da amana da dogaro, kamar yadda yake kama da kalmar “da kyau.” Bugu da ƙari, yana iya kasancewa wata hanya ta yin biyayya ga sunayen waɗanda suka kafa, kamar Walgreen da Walton.

A ƙarshe, amfani da "Wal" a cikin sunayen 'yan kasuwa kamar Walgreens da Walmart ba kawai daidaituwa ba ne. Zabi ne na gangan wanda masu kafa suka yi don ƙirƙirar sunayen alamar abin tunawa da ganewa. Duk da yake babu wata alaka kai tsaye tsakanin kamfanonin biyu, dukkansu sun zama abin koyi a masana'antunsu. Don haka, lokacin da kuka wuce ta Walgreens ko Walmart, za ku san labarin da ke bayan sunayensu.