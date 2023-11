By

Me yasa Walmart ta canza sunanta?

A cikin wani yunƙuri mai ban mamaki, kwanan nan katafaren kantin sayar da kayayyaki Walmart ya ba da sanarwar canji a cikin sunansa na kamfani, yana barin kalmar "shanukan" daga take. Kamfanin, wanda aka sani da Walmart Stores Inc. tun daga 1970, yanzu za a san shi a matsayin Walmart Inc. Wannan canjin yana nuna ƙoƙarin da kamfanin ke yi don daidaitawa da yanayin da ke faruwa a kasuwanni da kuma sanya kansa a matsayin jagora a cikin shekarun dijital.

Daidaitawa da shekarun dijital

Shawarar Walmart na canza sunanta yana da alaƙa da dabarun mayar da hankali kan kasuwancin e-commerce da ƙirƙira dijital. A cikin 'yan shekarun nan, masana'antar tallace-tallace sun sami gagarumin canji ga siyayya ta kan layi, tare da masu amfani da ƙara juyowa zuwa dacewa da dandamali na dijital. Walmart ya kasance yana saka hannun jari sosai a kasancewar sa ta kan layi, yana faɗaɗa damar kasuwancin e-commerce, da kuma samun kamfanoni na dijital don haɓaka sadaukarwar dijital.

Ta hanyar cire kalmar "shagunan" daga sunanta, Walmart yana da nufin jaddada sadaukarwar sa na yiwa abokan ciniki hidima ta hanyoyi daban-daban, gami da babbar hanyar sadarwarta na shagunan jiki, da kuma dandamalin kan layi mai ƙarfi. Sabon sunan yana nuna amincewar kamfanin cewa makomar dillali ta ta'allaka ne cikin haɗawa da gogewar siyayya ta kan layi da ta layi.

FAQ

Tambaya: Me yasa Walmart ta canza sunanta?

A: Walmart ya canza sunansa zuwa Walmart Inc. don yin la'akari da mayar da hankali ga kasuwancin e-commerce da ƙididdiga na dijital, yana nuna ƙaddamar da ƙaddamar da sabis na abokan ciniki ta hanyar shaguna na jiki da kuma dandamali na kan layi.

Tambaya: Shin wannan yana nufin Walmart yana ƙaura daga shagunan jiki?

A: A'a, Walmart ya ci gaba da jajircewa ga faffadan cibiyar sadarwarsa na shagunan jiki. Canjin suna shine kawai dabarar yunƙuri don jaddada tsarin tashoshi da yawa na kamfani don siyarwa.

Tambaya: Ta yaya wannan sunan zai shafi abokan ciniki?

A: Ga abokan ciniki, canjin suna zai sami tasiri kaɗan. Walmart zai ci gaba da samar da samfurori da ayyuka masu yawa ta hanyar shaguna na jiki da kuma dandalin kan layi, yana tabbatar da kwarewar sayayya mara kyau.

Tambaya: Shin canjin suna zai shafi alamar Walmart?

A: Yayin da canjin suna yana da mahimmanci, alamar Walmart za ta kasance ba ta canzawa. Za a ci gaba da gane alamar tambarin kamfanin da kuma tambarin kamfanin ga abokan ciniki a duk duniya.

A ƙarshe, shawarar Walmart na canza sunanta zuwa Walmart Inc. yana nuna sadaukarwar sa don daidaitawa ga shekarun dijital da haɗa abubuwan da ke kan layi da kan layi. Mayar da hankali na kamfanin akan kasuwancin e-commerce da ƙirƙira dijital ta ci gaba da tsayi, kuma wannan canjin suna wani shiri ne na ƙwazo don ƙarfafa sadaukarwar sa na hidimar abokan ciniki a cikin yanayin fage mai tasowa.