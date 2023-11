By

Me yasa ba za mu iya kawar da COVID ba?

Cutar ta COVID-19 ta shafe sama da shekara guda tana yin barna a duniya, wanda hakan ya sa mutane da yawa suna mamakin dalilin da ya sa ba mu iya kawar da kwayar cutar gaba daya ba. Duk da gagarumin ƙoƙarce-ƙoƙarce na shawo kan yaduwar ta, COVID-19 na ci gaba da dawwama, yana haifar da cuta, mutuwa, da rushewar rayuwarmu ta yau da kullun. Don haka, me ya sa ba za mu iya ganin mun kawar da shi ba?

FAQ:

Tambaya: Menene COVID-19?

A: COVID-19 cuta ce mai saurin yaduwa ta numfashi ta sabon coronavirus SARS-CoV-2. Ta fara bulla ne a birnin Wuhan na kasar Sin a karshen shekarar 2019 kuma tun daga lokacin ta yadu a duniya.

Tambaya: Me ake nufi da kawar da COVID-19?

A: Kawar da COVID-19 na nufin samun rigakafin garken garken shanu ko kuma kawar da kwayar cutar gaba daya, ta yadda ba ta da wata babbar barazana ga lafiyar jama'a.

Tambaya: Me ya sa ba mu iya kawar da COVID-19 ba?

A: Akwai dalilai da yawa da ya sa kawar da COVID-19 ta tabbatar da ƙalubale. Na farko, kwayar cutar tana da saurin yaduwa, yana sa da wuya a iya ɗaukar yaduwarta. Bugu da kari, bullar sabbin bambance-bambancen ya kara dagula kokarin sarrafa kwayar cutar. Yunkurin rigakafin ya kuma fuskanci ƙalubale, da suka haɗa da shakku kan allurar rigakafi da iyakance damar yin amfani da alluran rigakafi a duniya.

Tambaya: Wadanne matakai aka dauka don shawo kan yaduwar COVID-19?

A: Gwamnatoci da hukumomin kiwon lafiya sun aiwatar da matakai daban-daban don shawo kan yaduwar COVID-19, gami da kulle-kulle, nisantar da jama'a, umarnin rufe fuska, gwaji, gano tuntuɓar juna, da kamfen ɗin rigakafin.

Tambaya: Shin za a taɓa kawar da COVID-19 gaba ɗaya?

A: Yayin da yake da wahala a iya hasashen makomar gaba, cikakken kawar da COVID-19 na iya zama da wuya. Koyaya, tare da ingantaccen kamfen ɗin rigakafi, ingantattun jiyya, da ci gaba da matakan kiwon lafiyar jama'a, yana yiwuwa a shawo kan cutar tare da rage tasirinta ga al'umma.

Duk da kalubalen, an sami gagarumar nasara a yakin da ake yi da COVID-19. An samar da alluran rigakafin kuma an fitar da su cikin sauri da ba a taba gani ba, wanda ke ba da bege don shawo kan cutar. Duk da haka, cimma ɗaukar nauyin rigakafin duniya ya kasance babban cikas saboda ƙayyadaddun ƙalubalen wadata da rarrabawa.

Bugu da ƙari, fitowar sabbin bambance-bambancen, irin su bambance-bambancen Delta, ya haifar da damuwa game da haɓakawa da yuwuwar juriya ga allurar da ake da su. Wannan yana nuna buƙatar ci gaba da bincike, sa ido, da daidaita dabarun kiwon lafiyar jama'a don ci gaba da kamuwa da cutar.

A ƙarshe, kawar da COVID-19 aiki ne mai sarƙaƙiya wanda ke buƙatar haɗaɗɗen ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a, yaduwar rigakafi, da haɗin gwiwar duniya. Yayin da cikakken kawar da shi na iya zama ƙalubale, yana yiwuwa a shawo kan cutar tare da rage tasirinta ta hanyar ci gaba da ƙoƙarin da kuma bin ƙa'idodin kiwon lafiyar jama'a.