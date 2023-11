By

Wacece 'yar'uwar mai Walmart?

A cikin duniyar dillali, Walmart yana tsaye a matsayin giant, yana mamaye masana'antar tare da babbar hanyar sadarwar shagunan sa da kasancewar duniya. Sam Walton ne ya kafa shi a shekara ta 1962, katafaren kantin sayar da kayayyaki ya zama sunan gida, yana samar da kayayyaki iri-iri a farashi mai araha. Amma ka taɓa yin mamakin dangin da ke bayan wannan daular dillali? Wacece 'yar'uwar mai Walmart?

'Yar'uwar mai Walmart ita ce Alice Walton. An haife shi a ranar 7 ga Oktoba, 1949, Alice ita ce kaɗai 'yar Sam Walton da Helen Walton. Ita ce ƙaramar dangin Walton, wanda ya haɗa da ƴan uwanta Rob, Jim, da John. Yayin da 'yan uwanta suka taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa da fadada Walmart, Alice ta yi alamar kanta a duniyar fasaha.

Alice Walton mai tarin fasaha ce kuma mai taimakon jama'a. Tana da sha'awar fasaha mai zurfi kuma ta yi amfani da dukiyarta don gina tarin ban sha'awa tsawon shekaru. A cikin 2011, ta buɗe Gidan Tarihi na Crystal Bridges na Art American Art a Bentonville, Arkansas. Gidan kayan tarihin ya baje kolin zane-zane na Amurka da yawa, gami da guntu daga fitattun masu fasaha irin su Andy Warhol da Norman Rockwell.

FAQ:

Tambaya: Ta yaya Alice Walton ta shiga cikin fasaha?

A: Alice Walton ta haɓaka sha'awar fasaha tun tana ƙarami. Ta yi karatun tarihin fasaha a kwaleji kuma tana tattara kayan zane shekaru da yawa.

Q: Mene ne Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art gidan kayan gargajiya ne wanda Alice Walton ya kafa. Yana da tarin tarin kayan fasaha na Amurka kuma yana cikin Bentonville, Arkansas.

Tambaya: Menene ƙimar kuɗin Alice Walton?

A: Ya zuwa shekarar 2021, an kiyasta darajar Alice Walton ta kai kusan dala biliyan 70, wanda hakan ya sa ta zama mace mafi arziki a duniya.

Tambaya: Shin Alice Walton yana da hannu a Walmart?

A: Yayin da Alice Walton memba ce ta dangin Walton, ba ta da hannu cikin ayyukan yau da kullun na Walmart. Hankalinta da farko yana kan tarin fasaharta da ayyukan taimakon jama'a.

A ƙarshe, Alice Walton, 'yar'uwar mai gidan Walmart, ta yi suna a duniyar fasaha. Yayin da 'yan uwanta suka taka muhimmiyar rawa wajen nasarar Walmart, Alice ta bi sha'awarta na fasaha kuma ta kirkiro tarin ban mamaki. Ta hanyar taimakonta da kuma kafa Gidan Tarihi na Crystal Bridges, ta yi tasiri mai dorewa ga al'ummar fasaha.