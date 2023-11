By

Wacece 'yar Walmart?

A cikin duniyar dillali, Walmart sunan gida ne. A matsayinsa na mai sayar da kayayyaki mafi girma a duniya, yana da tasiri sosai a kasuwannin duniya. Amma ka taba tunanin ko wacece diyar Walmart? Wanene ke rike da gadon wannan katafaren dillali? Bari mu gano.

'Yar Walmart ba kowa ba ce face Alice Walton. An haife shi a ranar 7 ga Oktoba, 1949, Alice ita ce kaɗai 'yar wanda ya kafa Walmart Sam Walton da matarsa, Helen Walton. Ita ce auta a cikin 'ya'yansu hudu kuma ta taka muhimmiyar rawa wajen tsara daular Walmart.

Alice Walton ba kawai sananne ne don kasancewa 'yar Walmart ba; Ita ma fitacciyar 'yar kasuwa ce kuma mai taimakon jama'a. Tana da darajar sama da dalar Amurka biliyan 70, tana kan matsayi na daya a cikin mata mafi arziki a duniya. Alice ta ba da gudummawa mai mahimmanci ga duniyar fasaha, ta kafa Gidan Tarihi na Crystal Bridges na Art American a Bentonville, Arkansas. Sha'awarta na fasaha da al'adu ya sa ta zama mai daraja a masana'antar.

FAQ:

Tambaya: Menene Walmart?

A: Walmart kamfani ne na dillali na ƙasa da ƙasa wanda ke gudanar da jerin manyan kantuna, shagunan ragi, da shagunan kayan abinci. Shi ne kamfani mafi girma a duniya ta hanyar kudaden shiga.

Tambaya: Wanene Alice Walton?

A: Alice Walton diya ce ga wanda ya kafa Walmart Sam Walton. Ita 'yar kasuwa ce kuma mai bayar da agaji, wacce aka sani da gudummawar da take bayarwa a duniyar fasaha.

Q: Mene ne Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art gidan kayan gargajiya ne na fasaha da ke Bentonville, Arkansas. Alice Walton ce ta kafa ta kuma tana da tarin tarin fasahar Amurka wanda ya wuce ƙarni biyar.

Tambaya: Yaya Alice Walton ke da wadata?

A: Alice Walton tana da darajar sama da dala biliyan 70, wanda hakan ya sa ta zama mace mafi arziki a duniya.

A matsayinta na 'yar Walmart, Alice Walton ba kawai ta gaji dukiya mai yawa ba amma kuma ta yi suna ta hanyar ayyukan jin kai. Gudunmawar da ta bayar a duniyar fasaha da sadaukarwar da ta yi wajen kiyaye al'adun Amurka sun tabbatar da matsayinta na fitacciyar mace a cikin al'umma. Yayin da Walmart ke ci gaba da bunƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugabanni daban-daban, tasirin Alice Walton ya zarce masana'antar dillalai.