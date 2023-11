By

Wane kamfani ne trillionaire?

A wani yanayi na ban mamaki, duniya ta shaida bullar wani kamfani na dala tiriliyan. Taken da ake so na "trillionaire" ba a ba kowa ba face Apple Inc., katafaren fasaha wanda ya kawo sauyi yadda muke sadarwa, aiki, da nishadantarwa kan kanmu.

Hawan Apple zuwa matsayin trillionaire shaida ce ga ƙirƙirar sa marar karewa, amincin abokin ciniki mara karewa, da jerin samfuran da suka mamaye tunanin mutane a duk duniya. Daga fitaccen iPhone ɗin zuwa MacBook ɗin sumul, Apple ya ci gaba da tura iyakokin fasaha, yana kafa sabbin ƙa'idodi da sake fasalin masana'antu gabaɗaya.

Amma menene ainihin ma'anar kamfani ya zama trillionaire? A takaice dai, yana nuna cewa jarin kasuwancin kamfani ya kai ko ya zarce dala tiriliyan daya. Ana ƙididdige ƙididdige ƙididdiga na kasuwa ta hanyar ninka jimillar adadin manyan hannun jarin kamfani da farashin hannun jari na yanzu. Yana aiki azaman ma'aunin ƙimar kamfani gaba ɗaya kuma galibi ana amfani dashi don kwatanta girman dangi na kamfanoni daban-daban.

FAQ:

Tambaya: Ta yaya Apple ya zama trillionaire?

A: Ana iya danganta tafiyar Apple zuwa matsayin trillionaire ga ci gaban da yake samu a cikin kudaden shiga da ribar da yake samu, wanda shahararrun samfuransa da ayyukansa ke yi. Ƙarfin kamfani na kamawa da riƙe babban kaso na kasuwa, haɗe tare da ƙaƙƙarfan hoton sa, ya ciyar da shi zuwa wannan ci gaba mai tarihi.

Tambaya: Shin akwai wasu kamfanoni na dala tiriliyan?

A: Yayin da Apple na iya zama kamfani na farko da ya cimma darajar dala tiriliyan, ba shi kaɗai ba ne a cikin keɓantaccen kulob na tiriliyan. Wasu fitattun kamfanoni da suka kai wannan matsayi sun hada da Amazon, Microsoft, da Saudi Aramco.

Tambaya: Menene wannan ke nufi ga Apple?

A: Kasancewar kamfani na dala tiriliyan ba wai kawai ya tabbatar da matsayin Apple a matsayin jagoran duniya a fannin fasaha ba amma yana nuna karfin kudi da kwanciyar hankali. Yana ba wa kamfani mahimman albarkatu don saka hannun jari a cikin bincike da haɓakawa, faɗaɗa fayil ɗin samfuransa, da haɓaka ƙwarewar abokin ciniki.

A ƙarshe, ƙaƙƙarfan tafiya ta Apple zuwa matsayin tiriliyan wata shaida ce ga nasarar da ba ta misaltuwa da tasirinsa a masana'antar fasaha. Yayin da kamfanin ke ci gaba da kirkire-kirkire da jan hankalin masu amfani da shi, yana shirin tsara makomar fasaha da kuma kiyaye matsayinsa na daya daga cikin kamfanoni masu daraja a duniya.