Ina magada Walmart suke zama?

A fannin masu hannu da shuni a duniya, babu shakka magada Walmart suna da babban matsayi. A matsayinsu na zuriyar wanda ya kafa Walmart, Sam Walton, sun gaji dukiya mai yawa kuma sun zama sunayen gida a nasu dama. Amma a ina ainihin magada biliyoyin ke kiran gida?

Magada Walmart, wanda ya ƙunshi dangin Walton, an bazu zuwa wurare daban-daban a cikin Amurka. Babban mazaunin gidan yana cikin Bentonville, Arkansas, inda hedkwatar Walmart take. Wannan karamin birni dake arewa maso yammacin jihar shine cibiyar kasuwancin iyali. Bentonville kuma gida ne ga Crystal Bridges Museum of American Art, wanda Alice Walton ya kafa, ɗaya daga cikin magada Walmart.

Koyaya, magada Walmart ba su keɓe ga Arkansas kaɗai ba. Sun kuma kafa matsuguni a wasu sassan kasar. Misali, Alice Walton tana da kiwo a Millsap, Texas, yayin da ɗan’uwanta, Jim Walton, ke zaune a Bentonville kuma yana da kiwo a Mineral Wells, Texas. A halin yanzu, Rob Walton, babban ɗan Sam Walton, yana zaune a cikin Aljanna Valley, Arizona.

FAQ:

Tambaya: Su wanene magada Walmart?

A: Magada Walmart su ne zuriyar Sam Walton, wanda ya kafa Walmart. Sun hada da Alice Walton, Jim Walton, da Rob Walton, da sauransu.

Tambaya: Ina babban mazaunin dangin Walmart yake?

A: Babban mazaunin gidan Walmart yana cikin Bentonville, Arkansas, inda hedkwatar Walmart take.

Tambaya: Ina kuma magada Walmart suke rayuwa?

A: Magada Walmart suna da wurin zama a wurare daban-daban. Alice Walton yana da kiwo a Millsap, Texas, Jim Walton ya mallaki ranch a Mineral Wells, Texas, kuma Rob Walton yana zaune a cikin Aljanna Valley, Arizona.

Tambaya: Menene Bentonville aka sani da shi?

A: Bentonville an san shi da kasancewa hedkwatar Walmart kuma gida ne ga Crystal Bridges Museum of American Art, wanda Alice Walton ya kafa.

A ƙarshe, yayin da magada Walmart suka fi zama a Bentonville, Arkansas, kuma suna da gidaje a wasu sassan Amurka. Dukiyoyinsu da tasirinsu ya zarce mazauninsu na farko, yayin da suke ci gaba da tsara masana'antar tallace-tallace da ba da gudummawa mai mahimmanci ga al'ummomin da suke kira gida.