Ina boye apps a wayar Android dina?

Shin kun taɓa samun kanku kuna bincike ta wayarku ta Android, sai dai kun gano cewa wasu apps ɗin sun ɓace a ɓoye? Ba kai kaɗai ba. Yawancin masu amfani da Android sun ci karo da wannan yanayi mai daure kai, suna mamakin inda wadannan boyayyun manhajoji suka shiga. A cikin wannan labarin, za mu bincika dalilan da ke tattare da ɓoyayyun apps da yadda zaku iya gano su akan na'urarku.

Me yasa ake boye apps a wayoyin Android?

Boyayyen apps akan wayoyin Android suna amfani da dalilai daban-daban. Wasu ƙa'idodi an riga an shigar dasu ta masana'anta ko masu ɗaukar kaya kuma an ɓoye su don hana cunkoson aljihun app. Ana kiran waɗannan ƙa'idodin a matsayin bloatware. Bugu da ƙari, wasu masu amfani za su iya zaɓar ɓoye wasu ƙa'idodin don dalilai na sirri ko don hana wasu shiga su.

Ta yaya zan iya nemo boyayyun apps a wayar Android ta?

Neman ɓoyayyun apps akan wayarku ta Android na iya buƙatar ɗan aikin bincike. Ga 'yan hanyoyin da zaku iya gwadawa:

1. App Drawer: Fara da bincikar aljihunan app ɗinku sosai. Doke duk shafuka kuma bincika duk wani ɓoyayyun ƙa'idodin da ƙila an matsar da su ba da gangan ba ko ɓoye daga gani.

2. Settings Menu: Wasu na'urorin Android suna ba da fasalin da aka gina don ɓoye apps. Duba menu na saitunan na'urar ku, musamman sashin "Apps" ko "Applications", don ganin ko akwai zaɓi don duba ɓoyayyun apps.

3. Masu Launcher na Uku: Idan kana amfani da na'urar ƙaddamar da ɓangare na uku, kamar Nova Launcher ko Apex Launcher, waɗannan galibi suna ba da zaɓuɓɓuka don ɓoye apps. Bincika saitunan ƙaddamarwa ko abubuwan da ake so don gano duk wani ɓoyayyen ƙa'idodin.

4. Application Manager: Bude manhajar “Settings” dake kan wayar Android sai ka shiga “Apps” ko “Applications.” Nemo wani zaɓi na menu wanda zai ba ku damar duba duk ƙa'idodin, gami da na ɓoye.

FAQ:

Tambaya: Zan iya share ɓoyayyun ƙa'idodi na dindindin?

A: Ee, zaku iya cirewa ko kashe ɓoyayyun apps ta hanyar menu na saitunan ko manajan aikace-aikacen akan wayarku ta Android.

Tambaya: Shin ɓoyayyun ƙa'idodin tsaro ne?

A: Boye apps da kansu ba lallai ba ne abin da ya shafi tsaro. Koyaya, yana da mahimmanci a yi taka tsantsan yayin zazzage ƙa'idodin daga tushen da ba a san su ba, saboda suna iya ƙunsar software mara kyau.

Tambaya: Shin zan iya ɓoye apps a wayar Android ta?

A: Ee, zaku iya ɓoye ɓoyayyen ƙa'idodin ta hanyar juyar da tsarin da kuka yi amfani da shi don ɓoye su. Wannan yawanci ya ƙunshi zuwa saitunan app ko abubuwan da ake so da kuma cire zaɓin "ɓoye".

A ƙarshe, ɓoyayyun apps akan wayoyin Android na iya zama tushen ruɗani ga masu amfani da yawa. Ta hanyar bincika wurare daban-daban na na'urarka, kamar aljihunan app, menu na saiti, ko amfani da masu ƙaddamar da ɓangare na uku, zaku iya buɗe waɗannan ɓoyayyun ƙa'idodin kuma ku dawo da damar zuwa gare su. Ka tuna yin taka tsantsan lokacin da ake mu'amala da ɓoyayyun ƙa'idodin kuma koyaushe ba da fifiko ga tsaron na'urarka.