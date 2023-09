Labari da Ba a Faɗawa Ba na Matan Samaniya na Farko na Amurka: Karye Shingaye da Cimma Sabbin Tuddai

A cikin "The shida: The Untold Story of America's First Stand astronauts," Loren Grush ya binciko tafiyar wasu manyan mata shida da suka farfasa rufin gilashin a duniyar binciken sararin samaniya da maza suka mamaye. Grush ya kalubalanci labarin da ake ta yadawa na kasancewar fararen fata maza a tseren sararin samaniya kuma ya nuna gagarumar gudunmawar wadannan matan, wadanda ke cikin aji na farko na NASA da suka hada da mata.

Grush ya mai da hankali kan rayuwar Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, da Shannon Lucid. Wadannan mata sun shiga kungiyar NASA ta 'yan sama jannati a shekara ta 1978 kuma sun kuduri aniyar kaiwa tudun da aka haramta musu a baya.

"The shida" yana ba da hangen nesa game da abubuwan da suka motsa su da shakkunsu, suna ba da haske game da lokacin da kowace mace ta fahimci cewa za ta iya neman zama ɗan sama jannati. Grush ya bayyana tsarin zaɓin su a matsayin muhimmin mataki zuwa ga bambance-bambance, kodayake ajin har yanzu ya ƙunshi fararen maza.

Har ila yau, littafin ya fuskanci kalubalen da waɗannan matan suka fuskanta, ciki har da hankalin kafofin watsa labaru na jima'i, ra'ayoyin masu son zuciya game da soyayya da jima'i a sararin samaniya, da gwagwarmayar daidaita rayuwar mutum da sana'a. Grush yana ba da misalan juriyarsu da jajircewarsu yayin fuskantar wahala, kamar yaƙin Ride don kare sirrinta da lafiyar kwakwalwarta a cikin binciken kafofin watsa labarai.

"Shida" kuma yana nuna mahimman rawar da zakarun ke takawa don bambancin ciki da wajen NASA. Ruth Bates Harris, ma'aikaciyar NASA, da karfin gwiwa ta soki hukumar saboda rashin bambancin iri-iri. Mercury 13, ƙungiyar matan da suka yi gwaji mai tsanani a farkon shekarun 1960 don tabbatar da cewa sun iya zama 'yan saman jannati, sun kuma sami karɓuwa.

Grush ya haɗa abubuwan yau da kullun na 'yan sama jannati, yana bayyana abubuwan ban mamaki na aikinsu. Sun gwada tufafin sararin samaniya, sun yi amfani da makamai masu linzami, kuma sun kewaya cikin sarƙaƙƙiya na aiki tare da abokan aikinsu maza waɗanda ke nuna kalanda masu ƙima a kan ƙofofin ofishinsu.

Duk da yake littafin ba shi da haɗari da bala'i, Grush ya jaddada ƙarfin hali da juriya wanda ya wuce jinsi da launin fata. Bala'i na Kalubale yana zama abin tunatarwa game da haɗarin da ke tattare da binciken sararin samaniya, da sadaukarwar da Resnik ya yi.

Tare da bincike mai zurfi da ba da labari mai kayatarwa, "The shida" yana faɗaɗa fahimtar tseren sararin samaniya kuma yana ƙalubalanci ra'ayoyin al'ada na wanene zai iya zama na "dukkan dangin ɗan adam."

Source: The New York Times